Nizza ritrova la Place Yves Klein: riapre il traffico nel cuore della città

A partire da giovedì 29 maggio 2025, la Place Yves Klein riaprirà definitivamente alla circolazione veicolare, su una corsia in direzione Est-Ovest. Il provvedimento arriva in linea con il calendario dei lavori previsto per la seconda fase dell’ambizioso progetto di ampliamento della Promenade du Paillon.



La riapertura segna un passo importante nel proseguimento del piano ambientale della città che mira ad estendere la Promenade du Paillon di ulteriori otto ettari.

L’obiettivo è creare un grande polmone verde nel cuore della città, in risposta alle sfide ambientali e agli obiettivi ecologici del Piano Clima metropolitano.



Dopo l’inaugurazione nel 2024 dell’Esplanade de la Bourgada e della parte nord del parco di fronte al Palais des Expositions, i lavori di sistemazione paesaggistica sono proseguiti a partire da gennaio 2025 nelle aree del parcheggio Promenade des Arts e del Jardin Sosno. Questi interventi hanno comportato la chiusura temporanea della Place Yves Klein al traffico.



Con la riapertura, anche il servizio pedonale e l’accesso al programma "Cliquez et empruntez" della Biblioteca Louis Nucéra continueranno a funzionare regolarmente. Le linee di autobus 15, 38 e 57 del network Lignes d’Azur, che avevano temporaneamente modificato il loro percorso, torneranno ai tracciati abituali.



Novità anche sul fronte della viabilità: già dal 12 maggio, la Traverse Malraux, in uscita dalla voie Mathis tra avenue Gallieni e boulevard Risso, passerà da tre a quattro corsie, con l’obiettivo di fluidificare il traffico e migliorare la capacità di assorbimento dei veicoli nella zona.