Menton, laboratori creativi per bambini durante le vacanze d’autunno

In occasione delle vacanze autunnali, l'ASJEM (Association pour la Sauvegarde des Jardins d'Exception du Mentonnais) propone una serie di laboratori creativi per bambini dai 6 ai 12 anni. Un modo per far loro conoscere l'inestimabile patrimonio degli eccezionali giardini di Menton e per introdurli a tecniche originali e all’esperienza locale.



Creato nel febbraio 2022, ASJEM ha firmato nel giugno 2022 un accordo con la città di Menton che incoraggia "l’attività pedagogica con il grande pubblico con una forte attenzione agli scolari sensibilizzandoli alla botanica e ai giardini attraverso visite e laboratori”.







In programma

Martedì 25 ottobre: Workshop introduttivo sul vimine

Dalle fibre vegetali naturali, i bambini saranno in grado di conoscere il vimine. Avranno a disposizione tutti gli strumenti necessari per intrecciare e ognuno di loro otterrà la propria creazione.

Workshop dai 6 agli 8 anni: dalle 10 alle 12.

Workshop dai 9 ai 12 anni: dalle 14 alle 16.

Chi fosse interessato deve inoltrare una mail a raphael.raccurt@asjem.org

Gli ateliers si terranno al Jardin Serre de la Madone, 74 route du Val de Gorbio