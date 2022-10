Ligue 1: scontro al “vertice” tra Paris Saint Germain e Marsiglia con Monaco e Nizza alla ricerca di punti

Esaurito il turno di Coppa per le due squadre di Champions.

Nel girone H Paris Saint Germain e Benfica hanno pareggiato per 1 a 1 e questa è la classifica dopo 4 giornate: Paris Saint Germain e Benfica 8, Juventus e Maccabi 3.

Nel girone D Sporting – Marsiglia é terminata con la vittoria per 0 a 2 dei francesi. Questa la classifica generale: Tottenham 7, Marsiglia e Sporting 6, Eintracht 4.

In queste ore vengono disputate le gare delle altre coppe europee:

Europa League : Dinamo – Rennes, Nantes – Friburgo e Trabzonspor – Monaco.

: Dinamo – Rennes, Nantes – Friburgo e Trabzonspor – Monaco. Conference League: Nizza – Slovacko.



Da domani sarà nuovamente la volta dell’ undicesima giornata del campionato che prenderà l’avvio venerdì 14 ottobre 2022 con un incontro importante per entrambe le squadre, anche se con obiettivi diversi: Strasburgo – Lille. Le due squadre sono reduci dalla vittoria nella decima giornata, ma stanno interpretando ruoli diversi in classifica. Lo Strasburgo è 14° in classifica, in piena zona retrocessione, mentre il Lille, sempre in altalena, non riesce a decollare.



Due le gare in calendario sabato 15 ottobre 2022 : Lorient -Reims e Lens – Montpellier. Saranno impegnate due delle rivelazioni d’inizio torneo, mentre il Montpellier cercherà di dare un’aggiustata ad una classifica che sicuramente “non ride”. Il Lorient, che ha appena conquistato in solitaria il secondo posto in classifica, ha, dopo il Paris Saint Germain, il miglior attacco con 21 reti all’attivo, a dimostrazione che i punti raccolti non son o un caso.



Tutte le altre gare sono in programma domenica 16 ottobre 2022 . S’inizierà, dopo l’aperitivo, con un ringalluzzito Tolosa che se la vedrà con l’Angers, una gara interessante fra due squadre che cercano di abbandonare le zone più a rischio della classifica. Soprattutto l’Angers che, a causa della differenza reti, ad oggi sarebbe virtualmente retrocesso.

Poi toccherà alle formazioni impegnata durante la settimana nelle Coppe Europee. Il Nizza viaggerà alla volta di Auxerre, alla ricerca di punti e il Monaco riceverà il Clermont in una gara, almeno sulla carta, abbastanza semplice.

Il Nizza è reduce da una vittoria in campionato dopo due sconfitte, mentre l’Auxerre nelle ultime cinque gare ha collezionato un solo punto. Il Monaco, giunto alla quinta vittoria consecutiva, cercherà di migliorare la serie, con il Clermont che ha comunque vinto le ultime due gare.