L'oroscopo di Corinne per la settimana sino all'11 novembre

Ariete: Non sarà facile penetrare nei vostri pensieri. Meglio quindi eludere provocazioni né controbattere alle vostre stizze perché passate le lune storte tornerete quasi come prima. Anche se il sestile di Saturno propina riuscite andateci piano nell’investire cuore o capitali e poi in previsione di ulteriori aumenti cercate di risparmiare. Simultaneamente preventivate un incontro casuale, una scorpacciata in compagnia e un qualcosa da sistemare in fretta.

Toro: L’8 novembre la Luna si farà bella piena proprio nella vostra costellazione e voi accoglietela con un inchino in quanto apportatrice di cosine carine, la risoluzione di problemini e succose rivincite. Anche se la stanchezza vi farà apparire tesi e corrucciati spiegate alle persone con cui trattate che non ce l’avete con loro ma anelate solo esser lasciati un attimino in pace. Sborsi per sfizi o scadenze. Domenica simpatica se trascorsa con la giusta compagnia.

Gemelli: Il periodo, pur apparendo delicato, vi vedrà maggiormente sollevati, ilari e fiduciosi rispetto ai mesi antecedenti: tante matasse si stanno sbrogliando e la prigione psicologica in cui annaspavate si sta dischiudendo a favore di una visione più ottimistica dell’esistenza. L’ingerenza di un essere dall’umore variabile darà filo da torcere ma ormai lo conoscete così bene dal non farci caso. Riuscita in un’ostica impresa e ripresa da eventuali acciacchi.

Cancro: Pieni di buone intenzioni vi farete in quattro per chi, dietro quel sorrisino da finto saccente, non comprende un accidente però, in un delicato frangente, dovrete mordervi la lingua e azionare le doti diplomatiche, affinché una discussione non sollevi un polverone! Un evento assai significativo sta per variare la quotidianità e ne sarete contenti. Giocate o rigiocate dei numeri al Lotto: la fortuna potrebbe guardare proprio nella vostra direzione. Occhio alle infreddature!

Leone: La noia sarà un optional nel corso di una settimana che vi vedrà agitati ed incasinati su vari fronti. Dalla professione, ai sentimenti, dall’abitazione ai quattrini... non saprete da dove iniziare e, capitando “l’inverosimile”, dovrete farvi in quattro per star dietro a tutto, annesse e connesse degli alterchi o dei chiarimenti nell’ambito della famiglia o della funzione svolta. Fastidi a denti, gola, occhi, orecchie, naso o schiena. Week end all’insegna dell’imprevedibilità.

Vergine: Stufi, fiacchi e stanchi risponderete maluccio a chiunque capiti sotto tiro compreso chi non ne può niente dei vostri stati d’animo. Spuntano inoltre degli affetti o amicizie da ridimensionare, un disturbo da lenire e tanta voglia di mutare ciò che mai potrà funzionare. Eppure una mirabile personcina col suo sorriso e la sua tenerezza avrà modo di mitigare gli spleen e l’asprezza. Attenti a non strafare nel bere e nel mangiare: lo stomaco potrebbe singhiozzare.

Bilancia: Non essendo mai oro tutto ciò che luccica state in campana fidandovi unicamente di rari eletti eludendo aleatori prospetti e facendo della diffidenza un baluardo. Talune questioni pecuniarie tormenteranno ma presto vi riscatterete grazie ad un’entrata impensata o a una geniale trovata! Comunque sia, le giornate fluiranno e, tra guizzi di tensione e altri di irascibilità, riuscirete a barcamenarvi. Occhio alle multe e a non spaccare arnesi od oggetti.

Scorpione: Se una parentesi si è chiusa evitate di elucubrarci sopra e mandate a farsi mungere chiunque faccia del ricatto morale una sporca arma. Non mancheranno guizzi di gioia ma in simultanea resterete annichiliti da chi si era rivolto a voi per un sostegno per poi ricambiare con della cattiveria spicciola. Sono previsti degli incontri carini, un acciacco da non sottovalutare, una sorpresa, un compleanno da solennizzare con un brindisi o cenetta e un inaspettato regalino.

Sagittario: Dovrete impegnarvi al massimo al fine di variare lo status quo! Non siete molto soddisfatti di chi vi attornia e dell’andazzo generale ma restando appollaiati sul trespolo dell’inerzia non concluderete un accidempoli! Datevi una smossa: le magiche stelline hanno in serbo una gran quantità di sorpresine e letizie, innovazioni e occasioni da cogliere al balzo. Preventivate però degli alterchi con una femmina ruffiana e con un uomo burbanzoso. Pagamenti da effettuare.

Capricorno: È indispensabile ammettere le proprie debolezze per trovare la forza di superarle: questo è il motto confacente a chiunque si sia barricato nel muro della dignità ferita e, non ammettendo dei torti, rischia di sciupare dei validi rapporti interpersonali. Per altri versi invece un pronostico si avvererà, una novella strabilierà o un figlio sbalordirà. Qualche single farà conoscenze interessanti mentre tra accoppiati la tensione imperverserà. Sabato intrigante, domenica spossante.

Acquario: Agendo con determinazione, oltre tagliare un piccolo traguardo, darete maggior sicurezza ad un congiunto irresoluto o attirerete la buona sorte: non statevene quindi impassibili sulla sponda a guardare ma fatevi avanti e non ve ne pentirete. Un genitore, figlio o parente desterà corrucci mentre in amore capiteranno cose strane. Amici a cui proporre un ritrovo o un dopo cena e, se le condizioni meteo lo permettono, nel week end uscite dalle solite quattro mura.

Pesci: Giove vi omaggia: approfittatene per sistemare sospesi, girare le logore pagine di mesi complicati, vivacizzare la routine, rivendicare diritti, riprendere un po’ di verve ed energia. Un tipo che ben conoscete darà in escandescenze cercando il pelo nell’uovo per scemenze mentre economicamente dovrete sostenere delle spese ma un’entrata inusitata vi ringalluzzirà. Bene anche per chi desidera aumentare la produttività. Disturbi gastrici, intestinali o articolari.

E che la luce delle stelle illumini il cammino portando pace in ogni cuoricino…

Corinne astrologia, corso Europa 25 (12084 - Mondovì). Telefono 0174-551175 (mail corinne.v65@gmail.com)