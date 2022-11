Cannes, da oggi é Natale

Come ogni anno, con l’approssimarsi delle festività di fine anno Cannes s’illumina e si veste con vari colori per vivere al meglio la magica atmosfera natalizia.

I festeggiamenti prendono il via oggi, sabato 26 novembre 2022, con l'apertura del villaggio di Natale situato sul Cours Félix Faure e sulle Allées de la Liberté e la presenza del luna park sull’Esplanade del Pantiero.

I festeggiamenti proseguiranno fino a lunedì 2 gennaio 2023 con spettacoli di qualità e numerose attività gratuite in ogni quartiere e destinate alle famiglie: lo chalet di Babbo Natale in avenue Pierre Sémard a Cannes-La Bocca, la pedonalizzazione in rue d'Antibes o il tradizionale Spettacolo pirotecnico di Capodanno nella baia di Cannes.