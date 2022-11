Le opere di Jean Villeri in mostra a Cagnes sur Mer sino a marzo 2023

Il castello-museo Grimaldi presenta dal 3 dicembre 2022 al 6 marzo 2023, la mostra: "Jean Villeri - dallo studio al museo".

Il primo dono dell'artista, un acquerello raffigurante ulivi a Cagnes-sur-Mer, è stato il punto di partenza per un gruppo di opere che a poco a poco si unì alle collezioni del castello.

Nel 2022, quarant'anni dopo la morte di Jean Villeri, Sua moglie Anne-Marie Villeri decise di offrire alla città più di trenta opere aggiuntive, oltre ad archivi e fotografie.

È motivo di orgoglio per lo Château-Musée Grimaldi presentare per la prima volta i tesori di questa collezione unica in Francia.

Nato in Italia nel 1896, Jean Villeri decise di stabilirsi ad Haut-de-Cagnes dal 1940 e vi rimase fino alla sua morte nel 1982. Iniziò dipingendo acquerelli raffiguranti paesaggi della Costa Azzurra, poi dopo diversi incontri artistici intorno al 1930, decide di intraprendere la via della non figurazione. Introduce forme geometriche e utilizza materiali che si trovano sul bordo della riva che danno alle sue tele l'aspetto di “quadri-rilievi”.

Il percorso della mostra ripercorre cronologicamente la vita del pittore, una vita libera e solitaria alla ricerca di svariate esperienze artistiche, che vanno dalla figurazione all'astrazione.

Inaugurazione galleria: Sabato 3 dicembre 2022 alle 10:30 Castello-Museo Grimaldi