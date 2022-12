Sabato 17 dicembre il Principato di Monaco sarà invaso dalle Fiat 500

Il Club FIAT 500 MONTE-CARLO conferma la 4° edizione della tradizionale Parata di Natale nel Principato di Monaco sabato 17 dicembre.



I soci del Club sfileranno per le strade del Principato a bordo delle loro Fiat 500 decorate con ghirlande, luci e regali per celebrare le feste di fine anno per la gioia di tutti.

Verso le 19.00 il corteo sosterà nella fiabesca piazza del Casinò, dove Babbo Natale distribuirà cioccolatini, e golosità a tutti i piccoli...ma anche ai grandi.