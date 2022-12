Opéra di Nizza: il concerto di Natale con il coro dei bambini

Natale in Provenza, l’Opéra di Nizza propone un concerto per tutta la famiglia lunedì 19 dicembre 2022 .

In programma Les Noëls provençaux di Nicolas Saboly composto da Henri Tomasi: il coro di bambini dell'Opéra de Nice propone un programma che immerge nelle festività che vuole anche essere un momento di incontro per celebrare il Natale.

Come introduzione al concerto, un'animazione di canti e balli provenzali è prevista a partire dalle ore 19 sul piazzale dell'Opera.





Il concerto Noël en Provence è adatto a tutte le età, anche per i bambini al di sopra dei sei anni.

Alcune informazioni

Henri Tomasi Noëls provençaux de Nicolas Saboly

Orchestre des élèves du CRR de Nice

Direction musicale Philippe Négrel

Chœur d’enfants de l’Opéra de Nice

Avec la participation du CRR de Nice



Lo spettacolo é in programma, all’Opéra di Nizza, lunedì 19 dicembre 2022 alle ore 20 con un “anticipo” (aperto a tutti) all’esterno a partire delle ore 19.



Il costo del biglietto è di 20 euro, ridotto a metà per le persone al di sotto dei 30 anni.