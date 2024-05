Nuova stagione per il Coya Monte-Carlo all'insegna del Perù

Nel cuore dello Sporting Monte-Carlo, nato appena 50 anni fa per diventare un luogo di festa nel Principato, COYA Monte-Carlo ha appena riaperto le sue porte per una nuova stagione. Un indirizzo festivo e goloso che anima le serate della penisola del Larvotto su ritmi latino-peruviani dal 2018, e delizia le nostre papille gustative di una cucina ispirata, preparata dalla Cheffe Victoria Vallenilla.

Per questa nuova stagione, COYA Monte-Carlo si veste di un arredamento totalmente reinterpretato, e di una terrazza creata sul Mediterraneo, per una versione lounge di COYA, sotto le stelle. Con una nuova carta, che fa bella mostra di sé al mare, l'arrivo al Pisco Bar del Macerado 1615, e una nuova programmazione musicale con le serate COYA Music Presents, COYA Monte-Carlo vi imbarca fino al 26 ottobre nella sua avventura peruviana. Collegata al Jimmy'z Monte-Carlo, l'esperienza COYA Monte-Carlo continua fino alla fine della notte, e l'arte della festa made in Monte-Carlo si declina a tutti i desideri.

COYA Monte-Carlo svela il suo nuovo universo, 100% Perù

Dal 10 aprile COYA Monte-Carlo ci accoglie in un ambiente più immersivo che mai, con in più una delle più belle viste sulla Riviera. Il design degli interni è stato completamente ridisegnato durante la pausa invernale dall'agenzia First Within, con nuovi mobili e molti oggetti d'arte, per lo più acquistati in Perù. Statue di guerrieri inca, ceramiche d'arte Huaco e Shipibo, specchi peruviani, portacandele intagliati a mano... Ci si immagina facilmente trasportati a Lima.

All'esterno, la grande novità della stagione è la creazione di una terrazza aperta sul mare, nel prolungamento della pergola, per una nuova versione di COYA Monte-Carlo, sotto le stelle. Con vista sul Mediterraneo, il cambiamento di scenario è assicurato. La Chef Victoria Vallenilla si occupa del resto con la sua nuova carta Street Food peruviana, servita esclusivamente in terrazza, che sarà arricchita dai migliori pischi. Crocchette di tartare di tonno, Tiradito di aragosta, Buns al granchio, Chorizo peruviano (ricetta di salsiccia fatta in casa con spezie peruviane)... Da scoprire dal 18 maggio.

Il menu del ristorante ricomposto da Victoria Vallenilla, con più prodotti del mare

Considerato il piatto nazionale del Perù, il ceviche si declina in questa stagione in nuove versioni, come il Ceviche al tartufo, Ceviche de Pez Limón con Coco, Ceviche de Lubina Clásico. E con il Tiradito, altra specialità del Perù, ispirata all'immigrazione giapponese, condivideranno la scena sulla mappa, con nuovi pesci e l'arrivo dei crostacei: Gambero tigre cotto alla brace, Praires alla griglia, condita con una marinata piccante al peperoncino peruviano, Huitre accompagnata da un condimento mango e coriandolo.



Gli amanti della carne premium non saranno da meno. Considerato il miglior manzo del mondo, il Wagyu è proposto in tutti i suoi tagli e nelle sue origini più varie, per una gamma di sapori più ampia possibile: Cile, Australia, Giappone... e Namibia (nuova stagione 2024).

Il Macerado 1615 arriva al Pisco Bar

Acquavite emblematica del Perù, il Pisco è anche la bevanda imperdibile dell'esperienza COYA, da consumare con moderazione. Altra novità di questa stagione è l'arrivo del Macerado 1615: Primo Pisco infuso al frutto della passione, imbottigliato. Una creazione COYA, in collaborazione con la distilleria 1615 Pisco, partner di lunga data del marchio, a Lima, il Macerado 1615 è disponibile per la vendita presso COYA Monte-Carlo.

Ancora più divertimento con COYA MUSIC Presents

COYA Monte-Carlo vi dà appuntamento una volta al mese, l'ultimo venerdì, per una grande serata COYA MUSIC Presents, a partire dalle 21:00. Ancora più festa, con cantanti, ballerini e DJ set di Terence James e DJ Ollie. COYA Monte-Carlo sarà anche quest'anno nella lista delle serate più belle legate ai grandi eventi monegaschi (Grand Prix F1, Monaco Yacht Show...).

Infine, la ormai tradizionale Noche Blanca tornerà il 28 giugno.