Cannes, record di giocattoli raccolti e messi in condizione di essere riutilizzati

L’Agglomération Cannes Lérins, con i suoi partner Emmaüs ed Ecosystem, ha organizzato dal 19 novembre al 3 dicembre 2022 la 5a edizione della raccolta solidale di giocattoli usati .

Sono stati interessati all’iniziativa, chiamata “Laisse parler ton cœur”, i comuni di Cannes, Le Cannet, Mandelieu-La Napoule, Mougins e Théoule-sur-Mer).

La solidarietà si è espressa con il record di 179 m3 di giocattoli depositati (+142% rispetto al 2021).

L'obiettivo della raccolta era triplice : sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di ridurre il quantitativo di rifiuti, promuovere lo sviluppo locale di un'economia circolare e aiutare le famiglie più povere.



Per due settimane le famiglie dell’Agglomération hanno potuto lasciare i giocattoli usati, completi e in buone condizioni, presso 33 punti di raccolta.

Era accettato qualsiasi tipo di oggetto: elettrico, elettronico, in legno, di società, giocattoli da costruzione, ma anche libri per bambini, peluche, bambole, strumenti musicali, motorini e tanto altro ancora.



L’organizzazione Emmaüs ha ordinato e ripulito gli oggetti per rimetterli sugli scaffali a basso prezzo nei suoi negozi solidali o offrirli alle famiglie in difficoltà.

Da parte sua, Ecosystem ha riciclato, nel rigoroso rispetto delle norme ambientali, i dispositivi elettronici non riutilizzati da Emmaüs.



Notevole la progressione registrata negli anni dall’iniziativa Laisse parler ton cœur. Questo il quantitativo di giochi raccolti:

Anno 2018, 34 metri cubi

Anno 2019, 20 metri cubi

Anno 2020, 60 metri cubi

Anno 2021, 74 metri cubi

Anno 2022, 179 metri cubi