Nizza, tre grandi mostre per festeggiare i 60 anni del Musée Matisse

Il Museo Matisse di Nizza spegnerà, nel 2023, le sue sessanta prime candeline.

Il 5 gennaio 1963 molte personalità assistettero, insieme alla famiglia Matisse, all'inaugurazione del museo dedicato a Henri Matisse.

Erano presenti Alberto Giacometti, Marc Chagall e Aimé Maeght così come Jean Cassou, curatore capo del Museo Nazionale d'Arte Moderna e Gaëtan Picon, Direttore Generale delle Arti e delle Lettere, cui venne affidato il discorso introduttivo.

Dopo 60 anni il museo Matisse, che ha contribuito alla comprensione e alla valorizzazione dell'opera di Henri Matisse, offre oggi un approccio rinnovato grazie alle mostre che presenta, al lavoro di ricerca che conduce e alla rete istituzionale che tesse in tutto il mondo.

In occasione della celebrazione del suo sessantesimo anniversario, il museo Matisse sta preparando un programma eccezionale.



Tre le mostre in programma nel 2023

Tom Wesselmann. After Matisse - Dal 24 febbraio al 29 maggio 2023

Matisse années 1930 À travers Cahiers d’art - Dal 23 giugno 2023 al 24 settembre 2023

Shirley Jaffe. Une Américaine à Paris - Dal 17 ottobre 2023 all'8 gennaio 2024



Il Musée Matisse si trova in Avenue des Arènes de Cimiez 164