La magica atmosfera di Lucèram con i suoi 400 presepi (Foto)

Le fotografie scattate da Danilo Radaelli ci immergono questa volta nella magica atmosfera di Lucèram e dei suoi 400 presepi .

Una località non distante da Nizza, meta in questi giorni di un continuo affluire di persone che giungono da tutti il mondo, richiamate da un evento che si ripete ormai da venticinque volte.

Fino all'8 gennaio 2023, Lucèram si trasforma in un enorme, unico, grande presepe.

Quattrocentocinquanta crèches, dalla più grande lunga oltre 10 metri, alla più piccina che è simile ad una noce spaccata: tutto il paese, per oltre un mese, si trasforma in un vero e proprio presepe.

Lucèram si trova ad appena venticinque chilometri da Nizza, sulla strada Dipartimentale che porta al Colle del Turini, dopo l’Escarène. Dappertutto si trovano presepi, dappertutto viene proposta, con stili e dimensioni diverse, la Natività.



L’esposizione, che si snoda lungo le stradine del paese, può essere visitata tutti i giorni dalle 10 alle 12,30 e dalle 14 alle 17,30, non stop durante i week end.

Il sabato e la domenica anche animazioni e musiche: sono tutti gli abitanti di Lucèram che, per un mese, rendono vivo il loro paese trasformandolo in un enorme Presepe: dalla tradizione alla modernità, dall’ortodossia all’innovazione con un unico, grande filo conduttore, la nascita di Gesù.



Domenica 8 gennaio 2023 pomeriggio

Galette des Rois géante,

pièces d’Or en chocolat.