Vertice italo-francese a Mentone: il Sindaco di Sanremo pone le basi per un ‘Gruppo europeo di cooperazione territoriale’

Si è svolto oggi a Mentone un incontro tra il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, e Yves Juhel, Presidente della Comunità di agglomerato della Costa Azzurra (CARF).

L’incontro odierno ha visto porre le basi per la costituzione di un ‘Gruppo europeo di cooperazione territoriale’ (GECT), ovvero un organo giuridico che permetta lo sviluppo di una collaborazione tra i territori. I GECT, infatti, sono stati creati per favorire la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra gli stati membri o le loro autorità regionali e locali e consentono ai partner di attuare progetti comuni, condividere conoscenze e migliorare il coordinamento della pianificazione territoriale in diversi ambiti quali ambiente, infrastrutture, viabilità, servizi pubblici, partenariati economici, turistici e culturali.

Il sindaco è stato accompagnato dagli assessori Sara Tonegutti, Giuseppe Faraldi, Mauro Menozzi e dal Segretario Generale Monica Di Marco. Erano presenti anche Jean-Pierre Vassallo (Vice-Presidente della CARF), Patrice Novelli (Consigliere della CARF), Marinella Giardina (Consigliera della CARF), Eric Le Floch (Direttore Generale dei Servizi della CARF e del Comune di Mentone), François Lefebvre (Vice - Direttore Generale Servizi della CARF), Calypso Santamaria (Progetti europei), Monica Colucci (Giurista incaricata delle Relazioni con l'Italia).

L’incontro si inserisce nel solco del ‘Trattato del Quirinale’, siglato nel novembre del 2021, che ha reso ancora più vicine Italia e Francia, favorendo una collaborazione più sistematica e strutturata: l’impegno ora è rafforzare questi interscambi puntando su turismo, commercio, infrastrutture, sanità, trasporti.

“E’ stato un incontro molto positivo - ha commentato il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri - che suggella gli ottimi rapporti tra i rispettivi territori. Abbiamo fatto passi avanti importanti in merito sia all'oggetto del vertice odierno, sia ad altri obiettivi strategici che andremo a finalizzare prossimamente”.