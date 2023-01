Costa Azzurra: alla scoperta del territorio. La piste de la Condamine (Foto)

Danilo Radaelli ha percorso per noi la Piste de la Condamine.

Si tratta di una pista sterrata, percorribile in bicicletta, che, in mezzo alla natura, porta da Tourette Levens ad Aspremont. Lungo il sentiero a un certo punto si può vedere il villaggio di Tourette Levens. Il sentiero si congiunge alla strada che porta villaggio di Aspremont.

Un cenno al villaggio di Aspremont

Dall'alto del suo promontorio, Aspremont domina ancora la pianura del Var, come nel Medioevo, dove il villaggio era una roccaforte dei conti di Provenza, poi di Chateauneuf, Chabaud, Marquesan, Borriglione e altre grandi famiglie nobili.

Visitandolo si resta incantati da un superbo borgo arroccato che ha conservato qualche ricordo dei tempi lontani: la piattaforma dell'antico castello, alla sua sommità e, più a nord, sul Monte Cima, il primitivo villaggio, di cui rimangono alcuni ruderi.

Anticamente fortificato, Aspremont è un particolare borgo collinare: le case sono posizionate a spirale, costruite a cerchi concentrici intorno alla sua bella chiesa gotica e formano una sorta di corona alla sommità della collina.

Il paese è inoltre circondato da terrazzamenti circolari coltivati, dove crescono alberi da frutta, viti e olivi tipici della macchia mediterranea.

Aspremont è dominato dal Mont Chauve, vetta alta 1053 metri, su cui si erge ancora un forte in disuso: il Fort d'Aspremont, costruito alla fine del XIX secolo, di cui rimane il recinto, un fossato attraversato da un ponte, casematte su tre livelli, una polveriera.

Una visita al villaggio di Aspremont richiede un minimo sforzo fisico (scale molto ripide) ma si è ricompensati: vicoli acciottolati, passaggi a volta, alcune magnifiche case medievali in pietra da taglio, facciate colorate, giardini ti e terrazze fiorite, piccole fontane e grandi e, ovunque ci si trovi, la stessa abbagliante vista del mare in lontananza.



Da visitare

L'église St Jacques Le Majeur (13° e 16° secolo)

Chapelle Saint-Claude 17° secolo, edificata a titolo votivo dopo una epidemia di peste.

Chapelle Notre-Dame des Salettes.

Fort d'Aspremont (1890) sul Mont Chauve.

Rovine del villaggio medioevale sul Mont Cima.

La casa natale de François Xavier de Maistres(1705).

Le Grotte de la Balme d'Arena.