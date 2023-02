Antibes, le manifestazioni e le visite guidate del mese di febbraio (Foto)

Anche nel mese di febbraio attività culturali e manifestazioni caratterizzeranno il cartellone di Antibes - Juan-Il-Pins .

Eventi

Sabato 04 & 05 febbraio - Salon du chiot - Palais des congrès Antipolis Antibes ore 20

Un evento per gli appassionati del mondo animale che potranno scoprire senza moderazione e durante i due giorni pieni, il meraviglioso mondo dei cuccioli.





Venerdì 24 febbraio - Concert Il plus belIl musiques de film - Azurarena Antibes ore 20,30

Godetevi a l’Azuranrena Antibes le più belle musiche da film eseguite dall’Orchestra dei Solisti di Monte-Carlo, diretta da Jean-Louis Dedieu. Ascoltate le musiche di Indiana Jones, Guerre Stellari, Pirati dei Caraibi, Mission Impossible, James Bond, Jurassic Park e molte altre musiche.



Sabato 25 febbraio - Concert Ambiance 80 - Azurarena Antibes ore 20,30

E’ l’evento Ambiance 80 all’Azurarena! Per una sera, in un’atmosfera festosa, immersione nel suono e nei ritmi degli anni ’80 con artisti leggendari! Un grande spettacolo per cantare e ballare i più grandi successi degli anni ‘80 con Alain Llorca, Alec Mansion Benny B, Jean Schultheis.





Antibes giorno per giorno

Da giovedì 02 febbraio a Sabato 04 febbraio - Il égoïstes anonymes - Théâtre le Tribunal ore 20,30.



Da venerdì 03 a domenica 05 febbraio - Oncle Vania - Théâtre Antibéa ore 20,30, la domenica ore 16.



Sabato 04 febbraio - Souris pas - Théâtre le Tribunal – ore 18



Sabato 04 e domenica 05 febbraio - 19e Salon azuréen de l’aquariophilie et de terrariophilie - Espace du Fort Carré -Dalle 10 alle 18.



Domenica 05 febbraio

Débarrasse Vinyl - Salle du 8 mai – Dalle 10 alle 17.

Il Professeurs en Scène - Villa Eilenroc – Ore 11 e ore 18,30



Il 7 e 8 febbraio - Danse Macabre - Théâtre Anthéa, ore 20



Il 9 e 10 febbraio - Il faudra que tu m’aime le jour où j’aimerai pour la première fois sans toi - Théâtre Anthéa, ore 20,30



Da giovedì 9 a Sabato 11 febbraio - Saignant, mais juste à point - Théâtre le Tribunal, ore 20,30



Il 10 e l'11 febbraio - Une Histoire d’amour - Théâtre Anthéa ore 20,30



Da Venerdì 10 a domenica 12 febbraio - J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne - Théâtre Antibéa ore 203,30.



Martedì 14 febbraio - Le roi et le secret - Théâtre Antibéa ore 15.



Da giovedì 16 a Sabato 18 febbraio - Un conte sur le temps qui passe pour grandes personnes prématurées - Théâtre le Tribunal, ore 20,30



Da venerdì 17 a domenica 19 febbraio - La visite de la vieille dame – Théâtre Antibéa, ore 20,30, la domenica ore 16.



Sabato 18 febbraio - Atelier d’initiation à la Musique Assistée par Ordinateur - Médiathèque Albert Camus, ore 10.



Martedì 21 febbraio - L’incroyable histoire de Jo Patate - Théâtre Antibéa, ore 15



Sabato 25 febbraio

Ça tourne tout droit - Théâtre le Tribunal, ore 20,30

Le Sabato du Partage - Médiathèque Albert Camus, ore 15



Domenica 26 febbraio – Improvisation - Théâtre Antibéa, ore 20,30



Mostre ed esposizioni

Exposition Dualité - Galerie Gismondi Antibes - Dal 16 febbraio al 13 maggio 2023

Femin’expo - Médiathèque Albert Camus - Dal 28 febbraio al 11 mars 2023





Visite guidate

Visita guidata della vecchia Antibes in francese: 7, 14 e 23 febbraio 2023 alle ore 10

in francese: 7, 14 e 23 febbraio 2023 alle ore 10 Visita guidata della Vecchia Antibes in inglese e italiano: su richiesta da 3 persone

in inglese e italiano: su richiesta da 3 persone Visita guidata di Juan-Il-Pins, dalla a Belle Epoque nei ruggenti anni Venti : 9 e 24 febbraio alle 10

: 9 e 24 febbraio alle 10 Visita guidata al percorso dei pittori : venerdì 17 febbraio alle 10

: venerdì 17 febbraio alle 10 Visita speciale di San Valentino “Il Amoureux d’Antibes”: 10 e 11 febbraio alle 13,30