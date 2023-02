Aeroporto Nice Côte d'Azur: 111 destinazioni e ritorna l'A380 degli Emirates

Per l'estate del 2023, l’Aeroporto Nice Côte d'Azur amplia la sua rete con 111 destinazioni di cui 91 internazionali e 10 a lungo raggio.

I collegamenti di lungo raggio hanno raggiunto il numero record di 10.

Con 21 nuovi servizi, di cui 16 novità e 3 annualizzazioni, il dinamismo dell'aeroporto si inserisce nella strategia del territorio a favore di un turismo di qualità, spalmato durante tutto l'anno.

A poco a poco, l’Aeroporto Nice Côte d'Azur sta ricostruendo la sua rete mentre e contemporaneamente la amplia, offrendo una gamma di destinazioni in grado di soddisfare le aspettative dei residenti in Costa Azzurra e dei visitatori di tutto il mondo.

Il programma può ancora evolversi, ma comprende già 111 destinazioni, in 42 Paesi e un numero record di 10 voli di lungo raggio, di cui 6 verso il Nord America, con 2 rotte verso il Canada e 4 verso gli Stati Uniti, grazie all'acquisizione della linea da e per Atlanta operata da Delta Airlines.



La nuova stagione offre 21 nuovi servizi di cui 9 nuove destinazioni:

Atlanta (Delta Airlines);

Bari (easyJet);

Birmingham (Jet2.com);

Bruxelles-Charleroi (Volotea);

Costantine (Air Algeria);

La Valletta (Air Malta);

Parigi-Beauvais (easyJet);

Riyad (Saudita);

Tampere (Air Baltic).