Ecco Marineland, il grand eparco adesso è aperto tutti i giorni dell'anno

Marineland è aperto tutti i giorni dell'anno dalle 10:00. In uno sforzo continuo per migliorare il benessere degli animali, hanno migliorato gli spazi di vita delle quattro specie di leoni marini.

Mia, una piccola foca nata il 29 maggio, si è unita alla colonia di leoni marini sudafricani in uno spazio anch'esso rinnovato e ristrutturato. E i leoni marini della California e della Patagonia non sono esclusi. I visitatori possono vivere momenti ancora più privilegiati con questi eccezionali nuotatori e cacciatori. Squali, orche assassine e delfini per il tuo più grande piacere!

Gli squali zebra si sono appena uniti alle altre 3 specie di squali nel tunnel degli squali. Vieni ad evolverti nel cuore di questo gigantesco acquario immersivo lungo 30 m per un faccia a faccia con squali grigi, nutrici, tori e quindi ora divertenti zebre! Marineland offre spettacoli giornalieri con le spettacolari orche assassine, il più predatore degli oceani, assolutamente unico nell'Europa continentale. Nel 2022, i team zoologici hanno accompagnato la nascita dei piccoli di pinguino delle 3 specie ospitate ad Antibes: pinguini reali, Humboldt e pinguini saltaroccia. Ti piacerà sicuramente la loro andatura divertente e potrai persino guardare i pinguini "virtuali" con il nuovo film d'animazione "Happy Feet 5D Experience". Marineland è anche l'occasione per ammirare i delfini tursiopi e vivere molti momenti privilegiati con altri animali marini altrettanto incredibili (foche, tartarughe marine, pesci tropicali...).



I visitatori possono anche partecipare (facoltativo) a Incontri con delfini, orche o leoni marini accompagnati dai custodi di animali.

Un nuovo ristorante, Le Central, è a vostra disposizione per una conviviale pausa pranzo con servizio al tavolo di un'ampia scelta di piatti. Il mondo marino, un universo affascinante da scoprire Le rappresentazioni degli animali, costantemente rinnovate e sempre più istruttive, e le attività didattiche, momenti più intimi con i custodi e l'équipe educativa, rappresentano occasioni uniche per conoscere meglio questi animali eccezionali e per prendere coscienza delle grandi problematiche che pesano sul world.marine.

Marineland, come ogni moderno zoo accreditato, garantisce la salute e il benessere degli animali grazie all'applicazione o addirittura al superamento dei più recenti criteri nazionali e internazionali per l'accoglienza della fauna marina, grazie alle competenze del proprio personale, alla qualità delle strutture e il rapporto unico tra i custodi e gli animali.