“Oceano e clima, scambi per la vita”, è il titolo di una nuova mostra allestita alla Maison de la Nature di Èze

“Océan et climat, des échanges pour la vie”, è il titolo di una nuova mostra allestita alla Maison de la Nature di Èze.

Fino a domenica 26 marzo 2023, si potrà visitare l’esposizione che affronta il tema del rapporto tra l'oceano e il clima.

Il clima condiziona la vita umana, le risorse, lo sviluppo e la salute. L'oceano gioca un ruolo essenziale nei complessi meccanismi che governano il clima. Immagazzinando il calore ricevuto dal sole per trasportarlo dai tropici alle regioni temperate, l'oceano interagisce con l'atmosfera, contribuendo a rendere abitabile il nostro pianeta. Nel contesto del riscaldamento globale, lo studio del rapporto tra oceano e clima è diventato più che mai una grande sfida scientifica. La mostra, curata dall'Institut de Recherche pour le Développement (IRD), mira a sensibilizzare, in particolare tra i giovani, il ruolo svolto dall'oceano nel clima planetario e nell'attuale cambiamento climatico, un elemento essenziale ma ancora sconosciuto ai più.

La Maison de la Nature si trova ad Èze sulla Route de la Revère.



La mostra «Océan et climat, des échanges pour la vie» potrà essere visitata fino al 26 marzo 2023 dal mercoledì alla domenica, con il seguente orario: dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 13,30 e le 17.

Informazioni praticheLo stabilimento è liberamente accessibile dal mercoledì alla domenica e nei giorni festivi. È accessibile alle persone con mobilità ridotta con parcheggio e rampa di accesso.Orari di apertura: dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17.