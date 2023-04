La Fiera del Libro di Monaco è in programma il 15 e 16 aprile

Il team di volontari di Fabian Boisson Literary Meetings è felice

per presentare la12^ edizione della Fiera Internazionale del Libro di Monaco, che ssi terrà ancora una volta all'Espace Diaghilev del Grimaldi Forum, per aprirsi al pubblico sabato 15 e domenica 16 aprile 2023, ad accesso libero dalle 10:00 alle 18:00



La Fiera del Libro è per tutti; intellettuali, lettori assidui o occasionali… Giovani e meno giovani, facciamo a dovere di coprire tutti i generi letterari per soddisfare i desideri di tutti. Il nostro team lavora duramente durante tutto l'anno per creare sorprese offrendo una selezione di autori riconosciuti, mescolati con i preferiti di la notorietà più confidenziale che ha sedotto il nostro comitato di lettura.

Come ogni anno, il Salon du Livre accoglie calorosamente autori monegaschi, come nel ruolo di Bruno Lavagna, Mireille Grazzi, Calypso de Sigaldi, Daniel Boeri, Brigitte Boni di Monsegnat Florence Fraisse Dabezies, Yvon Bertorello e molti altri a testimonianza di quanto il nostro bel Principato sia una formidabile fucina letteraria varie ispirazioni e stili.

La Fiera Internazionale del Libro di Monaco è anche un programma di conferenze ininterrotte, ciascuna condotta da autori esperti della materia.

Prestiamo particolare attenzione a offrire dibattiti sociali, in

in sintonia con l'attualità o su argomenti che interessano tutti, ad accesso libero

per i visitatori della fiera.

La Fiera del Libro di Monaco è anche una mostra d'arte dove parole e

opere affiancate, anche quest'anno grazie alla complicità di MultiArt Gallery,

in un'esperienza emotiva coinvolgente. Tra i venti artisti

presenti, anche qui diversi monegaschi e alcuni creativi con doppio

cappello di scrittori e artisti.

Siamo lieti di offrire ogni anno un evento così completo, in

progresso costante.