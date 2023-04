Ligue 1. Si lotta per le Coppe e la Salvezza. Sotto i riflettori Paris Saint Germain – Lens di sabato

Difficile immaginare cosa potrà succedere sabato sera al Parco dei Principi dove si consumerà lo scontro dell’anno: una sorta di spareggio tra il Paris Saint Germain e il Lens, distanziati di sei punti in classifica. Il Lens potrebbe dimezzare il gap oppure “lasciare andare” i parigini verso la fuga che li condurrà al titolo di campioni di Francia.

Non è solo questa la battaglia che si sta consumando in un campionato ancora aperto, in testa come in coda.



Coppe Europee

I tre posti in Champions sono al momento appannaggio di Paris Saint Germain, Lens e Marsiglia: l’obiettivo è di evitare il terso posto che conduce ai preliminari e ad un anticipo della stagione.

Spera nella Champions, avendo già un piede in Europa League, il Monaco che ha un distacco di 3 punti dal Marsiglia e un margine di vantaggio abbastanza solido di 6 punti dal Lille. L’altro posto in Europa League sarà assegnato alla vincente della Coppa di Francia: Nantes e Tolosa disputeranno la finale il 29 aprile 2023.

Per quanto riguarda la Conference League il Lille e il Rennes, distanziato di 2 punti, si giocano un posto nella terza coppa europea. Difficile ipotizzare una rimonta del Lione o del Reims.

Dunque sei squadre alla ricerca di uno dei cinque posti disponibili.



Retrocessione

Niente spareggi quest’anno, ma quattro retrocessioni secche.

Tre di queste sembrano ormai definite con Angers, Ajaccio (cinque sconfitte nelle ultime cinque gare) e Troyes.

Al quart’ultimo posto troviamo lo Strasburgo, a quota 26 punti e tre sconfitte nelle ultime 5 gare, mentre due gradini più in alto trema il Brest e, con un punto in più, non è tranquillo nemmeno l’Auxerre. Non è ancora salvo il Nantes, al quale mancano 4 punti per raggiungere i 35 che sono stimati quale quota sicurezza.

Dunque tre squadre praticamente spacciate e quattro in lotta per evitare l’ultimo posto che condanna alla retrocessione.

Nel fine settimana torna il campionato con la trentunesima giornat a.

Venerdì 14 aprile l’anticipo é affidato a Tolosa – Lione, incontro tra formazioni che al torneo di Ligue 1 non hanno proprio più nulla da chiedere.

Sabato 15 aprile , invece, Rennes – Reims può risultare determinante per la classifica di entrambe le squadre, così come estremamente interessante si profila lo scontro tra Paris Saint Germain e Lens.