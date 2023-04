Ligue 1. Vola il Paris Saint Germain e il Monaco si avvicina alla zona Champions

Erano in tanti a sperare in un colpaccio del Lens a Parigi per riaprire clamorosamente il campionato, invece il Paris Saint Germain, che ha disputato buona parte dell’incontro contro una squadra indebolita da un’espulsione, ha approfittato dell’ottimo stato di grazia di Mbappe per infilare tre volte gli avversari a distanziarli in classifica di 9 punti.

Così il Marsiglia, che nella gara di ieri sera ha avuto facilmente ragione del Troyes, sorpassa il Lens ed è ora al secondo posto.

Il Monaco, a sua volta, grazie alla vittoria casalinga sul Lorient, riduce a due soli punti il distacco dal Lens e dall’accesso alla Champions.

Fra le squadre con qualche ambizione di classifica in funzione delle coppe europee, vincono il Rennes col Reims e il Lille col Montpellier. Va a punti, ma potrebbe essere ormai troppo tardi, pure il Lione vincitore a Tolosa.

Perde invece il Nizza a Brest: i rossoneri, privi di molti titolari e con la testa alla gara di Conference di giovedì, hanno lasciato spazio ai padroni di casa alla disperata ricerca di punti indispensabili per la salvezza.

Vince pure l’Auxerre facendo suo lo scontro diretto col Nantes: gli ospiti vengono così superati in classifica generale e raggiunti dal Brest. Per loro la situazione si complica maledettamente.

Vince, infatti, lo Strasburgo, opposto all’Ajaccio: per gli alsaziani i punti di distacco per abbandonare il quart’ultimo posto sono solo più 2.

Sconfitta anche per il fanalino Angers che torna da Clermont senza alcun punto.



Giovedì 20 aprile 2023 il Nizza riceverà il Basilea nella gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League: l’incontro di andata era terminato sul 2 a 2.

Il campionato, con la trentaduesima giornata , tornerà nel fine settimana.

Venerdì 21 aprile l’anticipo riserverà il testa coda: l’ultima della classe, l’Angers, riceverà il Paris Saint Germain: sulla carta il pronostico non è difficile.

Sabato 22 aprile sono in programma due incontri alquanto importanti per la classifica: Auxerre – Lille, con i padroni di casa a giocarsi le ultime carte e gli ospiti decisi a non lasciare punti sulla propria strada. L’altra gara in programma sarà tutta da vedere: Monaco – Lens, con le Coppe Europee ben infisse nella testa di entrambe le formazioni.