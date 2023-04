Festival di Cannes 2023, il poster ufficiale omaggia Catherine Deneuve

E' Catherine Deneuve la protagonista del poster ufficiale della 76° edizione del Festival di Cannes, in programma da martedì 16 a sabato 27 maggio. L'attrice è qui immortalata mentre si trova sulla spiaggia di Pampelonne, per le riprese del film "La Chamade" di Alain Cavalier. Nella pellicola, ispirata ad un racconto di Françoise Sagan, Deneuve interpretava Lucile, una donna di classe che conduce una vita mondana.

Cannes celebra il cuore del cinema

Il suo cuore batte freneticamente, in fretta e con passione, proprio come il cuore del cinema che il Festival di Cannes celebra ogni anno. Il cuore della Settima Arte - degli attori, appassionati e giornalisti - batte come un tamburo, al ritmo dell'urgenza che la sua natura eterna impone. Il poster ufficiale della 76° edizione è stato creato da Hartland Villa (Lionel Avignon, Stefan de Vivies), da una foto di Jack Garofalo.