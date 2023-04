Riapre di Bellandarium, Nizza racconta la propria storia

Inaugurato nel 2019, il Bellandarium, che si affaccia sulla Baie des Anges dalla colline du Château, riapre le sue porte al pubblico per proporre una nuova scenografia originale in occasione delle commemorazioni per il 480° anniversario dell'assedio di Nizza.

Tra giugno e settembre del 1543, Nizza, allora proprietà del duca di Savoia, fu assediata dall'esercito e dalla flotta franco-ottomana: a questo episodio significativo per la costruzione della memoria e dell'identità nizzarda è associata la figura di Catherine Ségurane, eroina nizzarda che avrebbe respinto l'attacco nemico il 15 agosto 1543. Il ricordo di questo evento è divenuto simbolo della resistenza del popolo di Nizza.

Per celebrare il 480° anniversario dell’assedio di Nizza, anno tra l’altro dedicato alla memoria di Catherine Ségurane, la città organizza diversi eventi: ciclo di conferenze, visite guidate, cerimonie e una mostra dedicata a Catherine Ségurane.

L'inaugurazione della mostra “Le Bellandarium – Laissez-vous conter la colline du Château” è il primo di questi eventi commemorativi.

Vero luogo della memoria, la collina del castello è un luogo storico di Nizza. La torre Bellanda ricorda l'antica torre Saint-Elme della cittadella, edificio che fu anche albergo e museo navale.

Il luogo racconta la storia di Nizza, della sua gente, delle sue gioie, dei suoi dolori, delle sue battaglie e delle sue vittorie.

La nuova scenografia attira il visitatore in scene drammatizzate che ripercorrono 7 grandi periodi storici di Nizza, 3 film d'animazione e mostre.

Oltre 50 personaggi in costume illustrano l'evoluzione dell'abbigliamento e dell'equipaggiamento militare dall'antichità ai giorni nostri.

Il Bellandarium si trova sulla Colline du Château, con accesso dalla scala posta sul Quai des Etats Unis.