A Monaco il marchio European Energy Award Gold sulla gestione energetica e climatica

Monaco è orgogliosa di annunciare l'ottenimento del marchio EEA Gold (European Energy Award Gold), una prestigiosa distinzione che premia gli sforzi di miglioramento continuo del Principato in materia di gestione esemplare della sua politica energetica e climatica, e della sua transizione energetica.

Con un punteggio dell'80,2%, Monaco si affianca così i rari territori che raggiungono questo livello di eccellenza.

Il marchio EEA Gold è assegnato ai territori che si impegnano attivamente per ridurre l'impronta di carbonio, preservare la biodiversità e adattarsi al cambiamento climatico. Questo marchio testimonia il successo delle misure concrete attuate per favorire una politica energetica sostenibile, efficace e innovativa. Rappresenta il più alto riconoscimento a livello europeo per i territori impegnati nell'attuazione del loro Piano Clima Aria Energia.

Questo approccio, guidato dalla Direzione dell'Ambiente, membro decisionale dell'Associazione EEA, insieme a Germania, Austria, Francia, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo e Svizzera, è il frutto di una collaborazione trasversale, tra attori delle diverse Direzioni/Servizi di tutti i Dipartimenti del Governo del Principato, nonché il Comune di Monaco, che hanno lavorato insieme per raggiungere questo ambizioso obiettivo.

Il riconoscimento è una testimonianza degli sforzi concertati e della leadership ambientale della Principato. Continuare questo sforzo collettivo permetterà di costruire un futuro più sostenibile per Monaco e le generazioni future.

Il conseguimento del marchio EEA Gold costituisce una tappa importante nell'attuazione e nel monitoraggio della politica energetica e climatica del Principato, illustrandone così l'esemplarità sia sulla scena nazionale e internazionale.

Monaco ha ricevuto il marchio in una cerimonia tenutasi a Bolzano, il 28 novembre scorso.