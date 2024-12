Villeneuve Loubet: due mostre caratterizzano il mese di dicembre

Sono due le mostre in corso a Villeneuve Loubet in questo mese di dicembre 2024.

Melodies des couleurs

Fino al 2 marzo 2025 – Espace Tosti

La mostra «Melodie de Couleurs» è curata dall’Associazione «ArtoCercle des Artistes Vençois» è propone le opere e le creazioni di 21 artisti locali (pittori, scultori, mosaicisti, intarsiatori). Una rassegna di opere nelle quali si mescola una sottile fantasia di colori, giochi di trame e una grande varietà di tecniche.

L’esposizione è aperta nei giorni feriali dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18 e, nel fine settimana, dalle 11 alle 18 alla presenza di artisti che condivideranno la loro passione e le loro sensazioni.







First special service force

Fino al 30 Dicembre 2024 - Musée d'Histoire & d'Art

Il 26 agosto 1944, Villeneuve-Loubet fu teatro di combattimenti decisivi che segnarono la liberazione del comune.

Nell'ambito della commemorazione degli 80 anni dalla Liberazione di Villeneuve Loubet, è stata dedicata una mostra allo sbarco in Provenza ed alla First Special Service Force al Museo di Storia e d'Arte che si trova in Rue de l'Hôtel de Ville.