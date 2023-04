Païsan.o celebra la cultura della Provenza

Tutto il profumo dei campi di lavanda e delle tradizioni provenzali in mostra al Museo Fragonard di Grasse da Sabato 8 Aprile 2023 .

Curata da Eva Lorenzini e Clément Trouche la mostra Païsan.o racconta la vita rurale di questa storica regione della Francia meridionale attraverso abiti e accessori dal ‘700 all'inizio del XX secolo nonché opere dei pittori della scuola di Marsiglia, come Émile Loubon, che misero al centro della loro arte la rappresentazione della natura e la vita contadina della Provenza.



Per l’occasione verranno messi in scena anche dei veri e propri tableaux vivant (in foto) delle opere più rappresentative.



I costumi fanno parte dell’imponente e preziosa collezione di Hélène Costa, moglie di Jean Francois Costa, a capo delle profumerie Fragonard dal 1950. Fu lei a dare il primo impulso alla nascita del Museo Fragonard del Costume e del Gioiello di Grasse nel 1977, all’interno di un antico palazzo, dimora della marchesa di Cabris. Il museo fa parte delle quattro sedi espositive della Maison Fragonard tra Grasse e Parigi.



PAÏSAN.O

8 Aprile - 8 Ottobre 2023

Museo Provenzale del Costume e del Gioiello

2, rue Jean-Ossola, Grasse

Ingresso libero