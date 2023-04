Alpes Maritimes: alla scoperta del territorio. Nei pressi di Gourdon (Foto)

Tour ciclistico a Gourdon per Danilo Radaelli che, con la sua inseparabile bicicletta, si è avventurato lungo i sentieri che fanno da cornice al villaggio.

Dopo aver imboccato la strada in terra battuta in direzione di Caussols, prima di giungere al villaggio, ha imboccato un sentiero ben conosciuto da quanti praticano il parapendio

Da lì si arriva, dopo circa 10 km, a un caseggiato e, su una strada asfaltata, ci si avventura in mezzo a casolari e boschi fino a giungere al carcere di Grasse.

Un chilometro oltre si giunge sulla strada che conduce il nostro “avventuriero” a casa, a Nizza, dopo aver percorso 107 chilometri con un dislivello di circa 1300 metri.





Qualche informazione su Gourdon .

Accoccolato in cima ad uno sperone vertiginoso a un'altitudine di 760 m, Gourdon è un balcone aperto sulle Gorges du Loup e sul Mediterraneo.

Ammassate dietro un imponente castello circondato da giardini progettati da André Le Nôtre, le vecchie case sono ben conservate e restaurate.

Ci troviamo in un vivace villaggio animato da tanti artigiani. Gourdon domina la Valle del Loup, ad una quarantina di chilometri da Nizza: classificato tra i Borghi più belli della Francia, il villaggio si trova a una decina di chilometri dalla Costa del Mediterraneo, non lontano da Cipières, Cabris e Grasse, capitale mondiale del profumo.

Situato in una posizione strategica, il villaggio di Gourdon è dalle sue origini un importante luogo di difesa. Molti resti di questo passato militare possono ancora essere ammirati. Popolato fin dall'epoca gallo-romana, il territorio si è sviluppato nel corso dei secoli.

Piena di fascino, continua ad attrarre i visitatori con il suo patrimonio architettonico e paesaggi mozzafiato che offrono un panorama che spazia per oltre 80 km dalla Costa Azzurra. È noto anche per il suo vetro artistico, i profumi, il sapone, il miele, il torrone e il “mitico” panpepato