Nizza, Ligne 4 del tram: aperta la concertazione pubblica, ultimo passo amministrativo

Fino al 21 luglio tutta la documentazione relativa alla Ligne 4 del tram, destinata a collegare Nizza con Saint Laurent du Var e Cagnes, è depositata e pubblicata su internet: uno dei passaggi essenziali del progetto di collegamento con le località dell’oltre Var giunge al suo snodo finale.

L’enquête publique è finalizzata a “far conoscere” in modo formale l’intervento ed a raccogliere osservazioni od opposizioni, così da evitare successive interruzioni o cause che potrebbero rallentare il cronoprogramma che prevede per il 2026 l’esordio della Ligne 4.

Il nuovo servizio sarà interconnesso con le Ligne 2 e 3, in grado di assicurare un collegamento con il porto, l’aeroporto e l’ospedale Pasteur a chi vive oltre il Var.

In attesa della realizzazione della Ligne 5 che unirà il centro di Nizza con i quartieri Est quali l’Ariane e le località di La Trinité e Drap.

Un grande progetto di collegamento sostenibile destinato a ridurre sensibilmente il traffico privato che insiste su un territorio turistico dall’enorme richiamo.

Il progetto della Ligne 4, sottoposto ad un’inchiesta di gradimento effettuata nel 2021, aveva ottenuto il 93% di pareri favorevoli.

La nuova linea tranviaria sarà la prima della rete di trasporto metropolitano ad attraversare il Var e collegare Nizza a Saint-Laurent-du-Var e Cagnes-sur-Mer, i due comuni più grandi (dopo Nizza) della Métropole Nice Côte d’Azur.





La realizzazione della L4 concretizza anche gli obiettivi di potenziare sensibilmente il trasporto pubblico e di migliorare l'ambiente di vita degli abitanti grazie alla riqualificazione di oltre 250 mila metri quadrati di territorio.



Il progetto di sviluppo è accompagnato da una vasta operazione di “sistemazione verde” con oltre 1.500 alberi piantati e preservati lungo il percorso e 30 mila metri quadrati di piattaforma tranviaria vegetata.



Cos’è l’enquête publique?

L'inchiesta pubblica è una procedura regolamentare finalizzata a fornire informazioni sulle caratteristiche del progetto, sui suoi obiettivi, problematiche ed effetti ea raccogliere osservazioni e proposte da parte del pubblico prima della sua realizzazione.



Questa procedura è supervisionata da una commissione d'inchiesta indipendente nominata dal tribunale amministrativo.



Consultazioni

Il fascicolo dell'inchiesta pubblica può essere consultato per tutta la durata dell'inchiesta nei seguenti luoghi:

Nizza: Mairie de Territoires Nice Ouest

Saint-Laurent-du-Var: Mairie

Cagnes sur Mer: Mairie annexe du Cros-de-Cagnes e Maison des Projets de Cagnes-sur-Mer