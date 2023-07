Per portare un ulteriore contributo alle zone più colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna ha preso il via una seconda importante iniziativa di solidarietà del Com.It.Es. del Principato di Monaco, con il Patrocinio dell’Ambasciata d’Italia, e ancora in collaborazione con Caritas Monaco.

Dal 1° luglio scorso e per tre mesi è attiva una raccolta fondi resa possibile grazie alla collaborazione degli esercenti, principalmente italiani, insediati con le proprie attività commerciali nel territorio monegasco e alcuni nei comuni di Beausoleil e RoquebruneCap-Martin. I fondi sono generati dagli acquisti effettuati dai clienti attraverso gli scontrini o le fatture.

Al momento del pagamento con carta di credito, si può scegliere di donare 1 euro che verrà aggiunto all’importo dello scontrino o della fattura. Ogni mese l’ammontare dei fondi raccolti viene comunicato sul sito ufficiale del Com.It.Es. Monaco https://comites-monaco.org

Per informazioni e adesioni scrivere all’indirizzo e-mail: monaco.comites@gmail.com

GLI ESERCENTI CHE HANNO ADERITO (in aggiornamento):

Dancom Monte-Carlo, Cabinet Dentaire Bruno Quaglieri, Clinique Vétérinaire Saint Hubert a Beausoleil, Stori’S Monte Carlo, For Pets Only, Restaurant Graziella, Amici Miei Restaurant, Pharmacie de l’Annonciade, Eleven Monte Carlo, Gelatorino, Ciaudano, Eric Zemmour, Pasticceria Riviera (russa-ucraina), Cova, Hôtel Regency a Roquebrune, Jade Multi Family Office, Mozza, Beef Bar, Izacaia, Cantinetta Antinori, Song Qi, Espresso Italiano.

Il Com.It.Es. Monaco ricorda che prosegue anche la prima iniziativa, sempre in collaborazione con Caritas Monaco, per ricevere donazioni in denaro attraverso un conto corrente dedicato, e intestato al Comitato degli Italiani all’Estero di Monaco. Coordinate bancarie dove indirizzare le donazioni: Conto corrente dedicato all’Emilia Romagna: IBAN: MC58 1756 9000 0106 2393 2000 489 BIC: CMBMMCMXXXX