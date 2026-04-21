Arriva il nuovo TGV-M: il super treno della SNCF debutta in Costa Azzurra

È comparso per la prima volta sui binari della Costa Azzurra il nuovo TGV-M, il treno di ultima generazione della SNCF. Ancora in fase di test, il convoglio è stato avvistato il 15 aprile lungo la linea azzurra, segnando un passaggio simbolico verso il futuro dell’alta velocità francese.

Il nuovo modello, sviluppato da Alstom, entrerà progressivamente in servizio nei prossimi mesi: i primi viaggiatori saliranno a bordo già in estate sulla tratta Parigi–Marsiglia, mentre per l’arrivo fino a Nice bisognerà attendere settembre.

Un debutto atteso (nonostante i ritardi)

Previsto inizialmente per il 2024, il TGV-M arriva con circa due anni di ritardo. Problemi tecnici, ritardi nelle consegne e alcune criticità emerse durante i test hanno rallentato il progetto, anche se la fase di pre-esercizio è ormai entrata nel vivo.

Attualmente il treno sta percorrendo l’intera rete ferroviaria per verificare affidabilità e prestazioni in condizioni reali. Particolare attenzione è dedicata al comfort dei passeggeri, uno degli aspetti su cui la compagnia punta maggiormente.

Più posti, più comfort e meno impatto ambientale

Quinta generazione dei treni ad alta velocità francesi, il TGV-M rappresenta il nuovo standard della mobilità ferroviaria nazionale. Tra le principali novità, un aumento del 20% della capacità, pensato per rispondere alla crescente domanda di viaggi.



La velocità massima resterà invariata rispetto agli attuali convogli, sia sulle linee ad alta velocità sia su quelle tradizionali come la tratta tra Marseille e Nizza. Ma il salto di qualità riguarda altri aspetti: minori consumi energetici, maggiore sostenibilità e un’attenzione particolare all’accessibilità.

I nuovi treni permetteranno infatti alle persone a mobilità ridotta di salire a bordo in autonomia. Miglioramenti sono previsti anche per gli interni, dopo le critiche ricevute dalle precedenti configurazioni “Océane”, giudicate poco confortevoli per sedili e spazi.

Nasce il “Bistro”: il nuovo spazio conviviale a bordo

Tra le innovazioni più evidenti c’è la nuova carrozza bar, ribattezzata “Bistro”: uno spazio su due livelli pensato per offrire un ambiente più accogliente e socializzante durante il viaggio.

Non si tratta di un vero ristorante, ma rappresenta comunque un’evoluzione rispetto ai servizi attuali.

Entro settembre i primi collegamenti fino a Nizza

Dopo il debutto estivo sulla linea Parigi–Marsiglia, il TGV-M raggiungerà anche la Costa Azzurra. La SNCF Voyageurs ha confermato che i primi convogli entreranno in servizio commerciale fino a Nizza già da settembre 2026.

Un passaggio chiave per il rinnovamento della flotta ferroviaria francese, che nei prossimi anni vedrà il TGV-M diventare il punto di riferimento per l’alta velocità, puntando più su qualità, sostenibilità e capacità che su un ulteriore aumento della velocità.





