Prove automobilistiche nel Principato: Scegli il Parcheggio des Salines

In occasione del 15° Grand Prix de Monaco Historique, che si terrà dal 24 al 26 aprile, della 10ª e 11ª edizione del Monaco E-Prix, previste per il 16 e 17 maggio, e dell’83° Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco, in programma dal 4 al 7 giugno 2026, sono previsti numerosi adattamenti alla viabilità per auto, mezzi pesanti e trasporti pubblici.

Per parcheggiare facilmente il vostro veicolo, semplificare gli spostamenti e accedere con tranquillità alle aree limitrofe al circuito per seguire da vicino le gare automobilistiche, scegliete il Parcheggio Pubblico des Salines!

Intermodalità e praticità

Situato strategicamente all’ingresso ovest di Monaco, il Parcheggio des Salines offre 1800 posti auto e consente ad automobilisti e motociclisti di parcheggiare il proprio veicolo fin dall’ingresso nel territorio monegasco.

Sia che arrivino dalla Basse Corniche o dalla Moyenne Corniche, il Parcheggio des Salines permette di evitare il traffico interurbano sia all’arrivo che alla partenza e di raggiungere il circuito rapidamente e facilmente in due modi:

1. Con una navetta “circuito”, appositamente predisposta dalla Compagnie des Autobus de Monaco, gratuita sia all’andata che al ritorno presentando il biglietto del parcheggio (da conservare) o il QR Code di RésaWeb* (vedi sotto).

La salita e la discesa dei passeggeri avverranno nel quartiere di Fontvieille, in Avenue Albert II, a soli 5 minuti a piedi – anche tramite collegamenti meccanizzati – dal circuito. Questo percorso è consigliato per le persone a mobilità ridotta ed è chiaramente segnalato.

2. Seguendo un percorso pedonale, anch’esso segnalato, che collega il parcheggio al circuito (passando per la Galerie des Salines, la Promenade Honoré II, la Place du Canton e la Place d’Armes) e che, grazie anche agli ascensori, richiede solo 16 minuti.

Tariffe imbattibili

Oltre alla gratuità delle navette per il circuito, il Parcheggio des Salines offrirà una tariffa giornaliera conveniente di 10 € (per ingressi tra le 6:00 e le 18:00) in occasione di ogni giornata di gara.

A titolo di confronto, i parcheggi del centro città applicheranno tariffe giornaliere comprese tra:

24 € (24, 25, 26 aprile; 16 e 17 maggio; 4 e 5 giugno)

(24, 25, 26 aprile; 16 e 17 maggio; 4 e 5 giugno) 30 € (6 e 7 giugno)

Scegliere il Parcheggio des Salines significa quindi risparmiare tra il 58% e il 67%, a seconda dei giorni.

Prenotate in anticipo online

Volete assicurarvi un posto auto durante la vostra visita nel Principato? Il Parcheggio des Salines offre la possibilità di prenotare online tramite il servizio RésaWeb, disponibile al seguente indirizzo:

https://resa.parkings.mc

Questa opzione consente anche di utilizzare gratuitamente la navetta “circuito” presentando il QR Code generato al momento della prenotazione.

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