15° Grand Prix de Monaco Historique: Impatto sulla circolazione e soluzioni di parcheggio

Divieti di sosta e di circolazione (veicoli e pedoni) – Decreto Ministeriale
Nelle seguenti aree:
- Quai des États-Unis
- Route de la Piscine
- Pontile Jules Soccal
- Darsena Sud
Nei seguenti giorni e orari:
- venerdì 24 aprile dalle ore 9:30 fino al termine delle prove
- sabato 25 aprile dalle ore 6:15 fino al termine delle prove
- domenica 26 aprile dalle ore 6:00 fino al termine delle prove
Divieti di circolazione (auto e motocicli) – Ordinanza Comunale
Da venerdì 24 aprile alle ore 7:00 a domenica 26 aprile alle ore 23:59:
- tra Avenue des Papalins e Avenue Albert II
- Avenue des Papalins, dal civico 13 al 39
Saranno completamente chiuse al traffico:
- venerdì 24 aprile dalle 9:30 fino al termine delle prove
- sabato 25 aprile dalle 6:15 fino al termine delle prove
- domenica 26 aprile dalle 6:00 fino al termine delle prove
Le seguenti vie:
- Boulevard Albert I
- Place du Casino
- Avenue des Citronniers, fino all’ingresso del parcheggio Métropole
- Avenue Princesse Grace, da Avenue des Spélugues a Boulevard Louis II
- Avenue J.-F. Kennedy
- Boulevard Louis II
- Avenue de la Madone, tra Avenue des Spélugues e Avenue de Grande-Bretagne
- Avenue de Monte-Carlo
- Avenue d’Ostende
- Avenue des Spélugues
- Quai Albert I
- Quai Antoine I
- Avenue de la Costa, tra il civico 3 e Avenue d’Ostende
- Rue Grimaldi, tra Place Sainte-Dévote e Rue Princesse Florestine
- Avenue de la Quarantaine
- Tunnel Rocher Albert I
- Tunnel Rocher Noghès
Per i veicoli autorizzati (con pass, organizzazione, soccorso e polizia), il senso unico nei tunnel sarà sospeso negli orari sopra indicati.
Inversioni del senso di marcia
- Rue Princesse Florestine (tra Rue Suffren Reymond e Rue Grimaldi)
- Rue de Millo (tra Rue Saige e Rue Terrazzani)
- Avenue du Port (dall’inizio di Avenue de la Quarantaine fino alla rotatoria di Place d’Armes)
- Rue Suffren Reymond (tra Rue Louis Notari e Rue Princesse Florestine)
- Rue Saige
- Rue Terrazzani
Doppio senso di circolazione
- Rue Grimaldi (tra Rue Suffren Reymond e Place d’Armes)
- Rue Notari (tra Rue Suffren Reymond e Rue Princesse Antoinette)
Divieti di sosta – Ordinanza Comunale
Settore La Condamine (dal 22 aprile ore 7:00 al 26 aprile ore 21:00):
- Avenue Princesse Alice
- Rue Princesse Antoinette
- Avenue de la Madone
- Avenue de la Quarantaine
Settore Monte-Carlo (dal 23 aprile ore 6:00 al 26 aprile ore 23:59):
- Passage de la Porte Rouge
- Avenue de Roqueville
- Boulevard de Suisse (tra Avenue de la Costa e Avenue de Roqueville)
Inoltre, divieto di sosta dal 23 aprile ore 12:00 al 26 aprile ore 22:00 su numerose arterie principali, tra cui:
- Boulevard Albert I
- Place du Casino
- Boulevard Charles III
- Avenue de Monte-Carlo
- Rue Grimaldi
- Avenue J.-F. Kennedy
- Boulevard Louis II
- Avenue d’Ostende
- Avenue des Spélugues
(e altre vie indicate nel comunicato originale)
Ulteriori divieti di sosta
Dal 24 aprile ore 8:00 al 26 aprile ore 20:00:
- Avenue de la Costa (tra Avenue Princesse Alice e Avenue Henry Dunant)
- Rue de la Colle
- Avenue Henry Dunant
- Rue Princesse Florestine
- Boulevard des Moulins (lato valle, davanti al civico 6)
- Rue du Rocher
Domenica 26 aprile dalle 8:00 alle 20:00:
- Rue Louis Aureglia (tra i civici 3 e 7)
Monitoraggio traffico in tempo reale
https://www.waze.com/events/historic-grand-prix-2026-MN-2026-04-23
Divieti di circolazione pedonale – Ordinanza Comunale
La circolazione pedonale è vietata, salvo per i possessori di biglietti o pass dell’Automobile Club de Monaco, nelle seguenti aree:
- Quai Albert I
- Scala della Costa
- Scala Sainte-Dévote
- Avenue de la Costa (tra civico 3 e Avenue d’Ostende)
- Quai Antoine I
- Avenue Princesse Grace (tra Avenue des Spélugues e Boulevard Louis II)
- Boulevard du Larvotto (tra la rotatoria verso Avenue de Grande-Bretagne e Rue Louis Aureglia)
- Avenue de la Quarantaine