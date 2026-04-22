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Altre notizie | 22 aprile 2026, 11:00

15° Grand Prix de Monaco Historique: Impatto sulla circolazione e soluzioni di parcheggio

In occasione del 15° Grand Prix de Monaco Historique, che si terrà dal 24 al 26 aprile, sono previste numerose modifiche alla viabilità stradale, marittima e agli accessi pedonali. Di seguito trovate i dettagli per pianificare al meglio i vostri spostamenti.

Foto d'archivio

Foto d'archivio

Divieti di sosta e di circolazione (veicoli e pedoni) – Decreto Ministeriale

Nelle seguenti aree:

  • Quai des États-Unis
  • Route de la Piscine
  • Pontile Jules Soccal
  • Darsena Sud

Nei seguenti giorni e orari:

  • venerdì 24 aprile dalle ore 9:30 fino al termine delle prove
  • sabato 25 aprile dalle ore 6:15 fino al termine delle prove
  • domenica 26 aprile dalle ore 6:00 fino al termine delle prove

Divieti di circolazione (auto e motocicli) – Ordinanza Comunale

Da venerdì 24 aprile alle ore 7:00 a domenica 26 aprile alle ore 23:59:

  • tra Avenue des Papalins e Avenue Albert II
  • Avenue des Papalins, dal civico 13 al 39

Saranno completamente chiuse al traffico:

  • venerdì 24 aprile dalle 9:30 fino al termine delle prove
  • sabato 25 aprile dalle 6:15 fino al termine delle prove
  • domenica 26 aprile dalle 6:00 fino al termine delle prove

Le seguenti vie:

  • Boulevard Albert I
  • Place du Casino
  • Avenue des Citronniers, fino all’ingresso del parcheggio Métropole
  • Avenue Princesse Grace, da Avenue des Spélugues a Boulevard Louis II
  • Avenue J.-F. Kennedy
  • Boulevard Louis II
  • Avenue de la Madone, tra Avenue des Spélugues e Avenue de Grande-Bretagne
  • Avenue de Monte-Carlo
  • Avenue d’Ostende
  • Avenue des Spélugues
  • Quai Albert I
  • Quai Antoine I
  • Avenue de la Costa, tra il civico 3 e Avenue d’Ostende
  • Rue Grimaldi, tra Place Sainte-Dévote e Rue Princesse Florestine
  • Avenue de la Quarantaine
  • Tunnel Rocher Albert I
  • Tunnel Rocher Noghès

Per i veicoli autorizzati (con pass, organizzazione, soccorso e polizia), il senso unico nei tunnel sarà sospeso negli orari sopra indicati.

Inversioni del senso di marcia

  • Rue Princesse Florestine (tra Rue Suffren Reymond e Rue Grimaldi)
  • Rue de Millo (tra Rue Saige e Rue Terrazzani)
  • Avenue du Port (dall’inizio di Avenue de la Quarantaine fino alla rotatoria di Place d’Armes)
  • Rue Suffren Reymond (tra Rue Louis Notari e Rue Princesse Florestine)
  • Rue Saige
  • Rue Terrazzani

Doppio senso di circolazione

  • Rue Grimaldi (tra Rue Suffren Reymond e Place d’Armes)
  • Rue Notari (tra Rue Suffren Reymond e Rue Princesse Antoinette)

Divieti di sosta – Ordinanza Comunale

Settore La Condamine (dal 22 aprile ore 7:00 al 26 aprile ore 21:00):

  • Avenue Princesse Alice
  • Rue Princesse Antoinette
  • Avenue de la Madone
  • Avenue de la Quarantaine

Settore Monte-Carlo (dal 23 aprile ore 6:00 al 26 aprile ore 23:59):

  • Passage de la Porte Rouge
  • Avenue de Roqueville
  • Boulevard de Suisse (tra Avenue de la Costa e Avenue de Roqueville)

Inoltre, divieto di sosta dal 23 aprile ore 12:00 al 26 aprile ore 22:00 su numerose arterie principali, tra cui:

  • Boulevard Albert I
  • Place du Casino
  • Boulevard Charles III
  • Avenue de Monte-Carlo
  • Rue Grimaldi
  • Avenue J.-F. Kennedy
  • Boulevard Louis II
  • Avenue d’Ostende
  • Avenue des Spélugues
    (e altre vie indicate nel comunicato originale)

Ulteriori divieti di sosta

Dal 24 aprile ore 8:00 al 26 aprile ore 20:00:

  • Avenue de la Costa (tra Avenue Princesse Alice e Avenue Henry Dunant)
  • Rue de la Colle
  • Avenue Henry Dunant
  • Rue Princesse Florestine
  • Boulevard des Moulins (lato valle, davanti al civico 6)
  • Rue du Rocher

Domenica 26 aprile dalle 8:00 alle 20:00:

  • Rue Louis Aureglia (tra i civici 3 e 7)

Monitoraggio traffico in tempo reale

https://www.waze.com/events/historic-grand-prix-2026-MN-2026-04-23 

Divieti di circolazione pedonale – Ordinanza Comunale

La circolazione pedonale è vietata, salvo per i possessori di biglietti o pass dell’Automobile Club de Monaco, nelle seguenti aree:

  • Quai Albert I
  • Scala della Costa
  • Scala Sainte-Dévote
  • Avenue de la Costa (tra civico 3 e Avenue d’Ostende)
  • Quai Antoine I
  • Avenue Princesse Grace (tra Avenue des Spélugues e Boulevard Louis II)
  • Boulevard du Larvotto (tra la rotatoria verso Avenue de Grande-Bretagne e Rue Louis Aureglia)
  • Avenue de la Quarantaine

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