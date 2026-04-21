Misure e fermo amministrativo rafforzati per i grandi eventi a Monaco

Il Governo Principesco richiama l'attenzione sul fatto che alcune manifestazioni particolarmente attrattive possono provocare elevate concentrazioni di veicoli, suscettibili di causare significativi turbamenti all'ordine pubblico.
Spesso non programmati, questi raduni di auto sportive possono dare luogo alla commissione di accertate infrazioni stradali e a comportamenti inappropriati e pericolosi.
La volontà del Governo Principesco è quella di arginare i fenomeni citati, ma anche di lottare più efficacemente contro gli autori di disturbi occasionali, preservando così la tranquillità e la sicurezza pubblica dei residenti del Principato.
Pertanto, analogamente alle disposizioni adottate durante le precedenti edizioni, il periodo de fermo amministrativo dei veicoli in infrazione è rafforzato in occasione delle seguenti manifestazioni:
Salone Top Marques Monaco 2026 – dal 6 al 10 maggio 2026;
83° Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco – dal 4 al 7 giugno 2026.
In caso di trasgressione del Codice della Strada, il fermo immediato del veicolo sarà esteso a una durata de 120 ore.