“Nomi di dei! Surrealismo antico”: una mostra al Museo Archeologico di Nizza/Cimiez (Foto)

C’è tempo fino al 24 settembre 2023 per recarsi al Museo Archeologico di Nizza/Cimiez per visitare la mostra “Noms de Dieux! Surréalisme antique”.

Quando l'arte urbana e la tecnologia si mescolano con l'archeologia e un sito antico: questa la suggestione che propone l'artista di Nizza César Malfi con la sua mostra "Nomi di dei" inserito in quel vero e proprio scrigno che conserva i famosi resti dell'antica città di Cemenelum a Cimiez.

È la prima volta che il museo archeologico diventa luogo di ispirazione ed esposizione per un artista di strada.

A 27 anni, César Malfi è noto per i suoi capolavori murali a volte di notevoli dimensioni: poiché il suo lavoro è in gran parte ispirato dall'antichità, era naturale che la location per la sua mostra fosse il Museo di Archeologia.

Per valorizzare l'antico sito e preservarlo esponendovi le sue opere, César Malfi ha utilizzato la realtà a cresciuta: un vero shock storico.

Un'esplorazione unica nel suo genere che si può “vivere” fino al 24 settembre 2023 recandosi al Musée d’Archéologie de Nice/Cimiez che si trova in Avenue des Arènes de Cimiez numero 160.