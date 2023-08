Mentone, attenzione alle nuove zone di pagamento della sosta su rue Massena e sulla Promenade du Soleil

Per favorire la rotazione dei veicoli ed evitare che le auto rimangano parcheggiate per periodi troppo lunghi nello stesso stallo, il Comune di Mentone ha introdotto il pagamento in due nuove zone della città.

Le misure entreranno in vigore il 14 agosto prossimo. Si pagherà la sosta dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 19:00 in via Massena (tutto l'anno) e sulla Promenade du Soleil (davanti all'hotel du Dauphin fino al confine con Roquebrune-Cap-Martin), ma in questo caso la sosta sarà a pagamento solo fino al 31 ottobre.

Per maggiori dettagli ed informazioni consultare il sito https://www.menton.fr/-stationnement-menton-.html