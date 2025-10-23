Il miele della Côte d’Azur: il tesoro dorato del Château de Crémat

Nelle colline soleggiate che dominano Nizza, dove i profumi del Mediterraneo si mescolano con la brezza marina, nasce un gioiello prezioso: il Miel Château de Crémat – Côte d’Azur. Questo miele, frutto di una collaborazione inedita tra Côte d’Azur France e il celebre Château de Crémat, rappresenta l’anima autentica e raffinata della Riviera francese.

Immerso nel cuore del vigneto di Bellet, il Château de Crémat custodisce un’eredità storica unica, dove la tradizione si fonde con la modernità. Qui, tra le vigne e le colline baciate dal sole, le api lavorano instancabilmente, regalando un miele “toutes fleurs” che celebra la straordinaria ricchezza botanica delle colline azuréennes.

Raccolto direttamente nel rucher del domaine, questo nettare dorato incanta per il suo perfetto equilibrio tra note floreali e fruttate, espressione genuina della biodiversità mediterranea. La sua delicatezza aromatica riflette la cura artigianale e la passione di chi, ogni giorno, coltiva il legame profondo con la natura.

Frutto di un savoir-faire apistico rispettoso dell’ambiente, il miele del Château de Crémat è molto più di una dolce prelibatezza: è una creazione elegante, autentica e ispirata, che racconta la gourmandise e l’eleganza del terroir azuréen.

Con la sua luminosità dorata e la sua purezza di gusto, questo miele incarna l’essenza stessa della Costa Azzurra: un concentrato di sole, profumi e tradizione trasformati in un’esperienza sensoriale unica.