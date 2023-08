Grasse: “Païsan.o”, un omaggio ai raccolti, alla natura e ai contadini della Provenza

Il Musée Provençal du Costume et du Bijou di Grasse ospita, fino all’8 ottobre 2023, un’interessante mostra dal titolo: “Païsan.o”: si tratta di abiti e dipinti in mostra.

All'indomani della Rivoluzione francese, i particolarismi regionali si rafforzano e l'abbigliamento provenzale, con i suoi specifici codici e funzioni sociali, vive il suo periodo d'oro.

Omaggio ai raccolti, alla natura e ai contadini dalla fine del XVIII all'inizio del XX secolo, il Musée provençal du costume et du bijou mette in mostra abiti contadini per mezzo di opere della scuola provenzale del XIX secolo e di un lavoro fotografico in loco di quadri viventi, composti da costumi popolari provenienti da collezioni private.

Un approccio poliedrico che ha senso in una regione in cui l'abbigliamento tradizionale è un elemento vivente del patrimonio del XXI secolo.

Tutto il profumo dei campi di lavanda e delle tradizioni provenzali: curata da Eva Lorenzini e Clément Trouche la mostra “Païsan.o” racconta la vita rurale di questa storica regione della Francia meridionale attraverso abiti e accessori dal ‘700 all'inizio del XX secolo nonché opere dei pittori della scuola di Marsiglia, come Émile Loubon, che misero al centro della loro arte la rappresentazione della natura e la vita contadina della Provenza.

Nel corso della mostra verranno messi in scena anche dei veri e propri tableaux vivant delle opere più rappresentative.

I costumi fanno parte dell’imponente e preziosa collezione di Hélène Costa, moglie di Jean Francois Costa, a capo delle profumerie Fragonard dal 1950. Fu lei a dare il primo impulso alla nascita del Museo Fragonard del Costume e del Gioiello di Grasse nel 1977, all’interno di un antico palazzo, dimora della marchesa di Cabris. Il museo fa parte delle quattro sedi espositive della Maison Fragonard tra Grasse e Parigi.

Fondate a Grasse nel 1926 da Eugène Fuchs, le profumerie Fragonard devono il loro nome al pittore Jean-Honoré Fragonard. Un omaggio alla raffinatezza delle arti del XVIII secolo e, allo stesso tempo, un rimando alla cittadina della Costa Azzurra, sulle colline a nord di Cannes, conosciuta fin dal 1500 per la sua industria profumiera. Da allora essenze e arte sono indissolubilmente connesse all’attività museale della Maison.

Il Museo Provenzale del Costume e del Gioiello si trova a Grasse in Rue Jean-Ossola 2 e l’ingresso libero