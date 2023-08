Cannes, un nuovo bacino protegge dalle alluvioni

Per proteggere gli abitanti dal rischio alluvione, l'Agglomération Cannes Lérins ha creato un bacino di ritenzione delle acque piovane nel settore Impasse Nouvelle a Cannes, al posto di vecchi edifici.

Questo bacino ha la capacità di immagazzinare temporaneamente fino a 3.500 metri cubi di acqua in caso di maltempo: operativa dal mese di giugno di quest’anno, l’opera mira a minimizzare i rischi di alluvione.



Il progetto è stato articolato in modo da non creare ristagni d'acqua grazie al suo sistema di scarico e una particolare inclinazione della pendenza: ridotto così il rischio di proliferazione delle zanzare.



In caso di forti intemperie, il vallon du Riou si riverserà nell’infrastruttura e, passato il temporale, l'acqua, temporaneamente immagazzinata, sarà restituita al vallone da un sistema di scarico.

Il sito è chiuso e dotato di una telecamera di videosorveglianza per garantire la qualità della vita dei residenti.



L’opera è parte degli interventi di prevenzione dal rischio alluvione condotte nel settore impasse Nouvelle dal 2018.



Le prime demolizioni riguardarono la residenza Lobellias (tre case a schiera) e la villa Rodrigues. Contando l'ultima casa demolita nel maggio 2022, sono in tutto 2 519 metri quadrati di terreno di cui 574 metri quadrati già abitabili (5 abitazioni) che sono tornati allo stato naturale. Il costo complessivo dell’intervento si aggira sui 3 milioni di euro.