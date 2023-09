Rentrée: gli asili nido di Mentone hanno riaperto i battenti

Ieri, venerdì 1° settembre i bambini dai 3 mesi ai 3 anni sono tornati negli istituti per la prima infanzia.

Quest'anno sono attesi più di 250 bambini nei 6 asili nido collettivi e nel Servizio di Accoglienza Familiare del Centro Comunale di Azione Sociale (CCAS) della Città di Mentone. Senza dimenticare i bambini iscritti alla Staffetta Prima Infanzia.

Formazione del personale

Per quanto riguarda il personale, gli agenti dell'unità per la prima infanzia del CCAS sono tornati a scuola il 28 agosto. Come ogni anno, dopo una giornata dedicata alla messa in opera dei locali, tutte le squadre hanno beneficiato di una mattinata formativa, guidata da Bernard Muscolo, psicologo clinico e allenatore.

L'occasione per Floriane Cazal, consigliera comunale responsabile della Prima Infanzia, di dare il benvenuto ai nuovi agenti e ringraziare tutto il personale per la qualità del loro lavoro e il loro coinvolgimento: “La vostra bellissima squadra è piena di risorse e non smette mai di voler fare meglio e sempre di più per i più piccoli".

Ricordiamo che il Centro per l'Infanzia è certificato Certi'crèche, il primo label nazionale che mette il bambino e la famiglia al centro del servizio pubblico per la prima infanzia.

Lavori negli asili nido

Ogni estate, come le scuole comunali, il Comune realizza lavori nei vari edifici per migliorare la sicurezza e il comfort dei bambini e del personale. Questi lavori di manutenzione, ristrutturazione, riqualificazione e messa in sicurezza sono eseguiti dalla Direzione Edifici Comunali, dal Centro Tecnico Comunale e dalla Direzione Parchi e Giardini. Tra le realizzazioni ricordiamo la sostituzione del pavimento flessibile del cortile dell'asilo nido Le Petit Prince per un importo di 62.000 euro.

Dialogo sulla genitorialità

Se diventare genitori è spesso un'esperienza arricchente e positiva, a volte capita che questa esperienza sia costellata da imprevisti, sfide, preoccupazioni, domande. Ecco perché quest'anno la Prima Infanzia offre momenti di condivisione, di accompagnamento e sostegno alla genitorialità sotto forma di laboratori genitori/figli. Queste sessioni completano le attività del Centro Bambino-Genitori (LAEP) L'Escale , situato nei locali della ludoteca Minute Papillon (place Clemenceau).

I laboratori sulla genitorialità si svolgeranno nei locali di La Malle aux Trésors, situata in avenue Saint-Roman (parcheggio Intermarché). Gli eventi sono gratuiti e destinati alle famiglie con bambini sotto i 4 anni.

Ecco il programma del mese di settembre:

- Venerdì 8 settembre dalle 9,30 alle 11: "Tutto quello che devi sapere per un sereno ritorno a scuola". Relatore: Claire, formata in tecniche di genitorialità positiva

- Venerdì 22 settembre dalle Dalle 9:30 alle 11: "Il massaggio per neonati e i suoi benefici". Relatore: Élodie, esperta in massaggi infantili

Ingresso gratuito previa registrazione allo 04 92 41 76 12