Monaco, una linea telefonica dedicata ai nuovi obblighi legali delle società civili e commerciali

Per fornire un'assistenza rapida agli utenti e agli operatori economici del Principato per tutte le procedure relative ai nuovi obblighi legali delle società civili e commerciali, in particolare la dichiarazione dei responsabili dell'informazione, la dichiarazione annuale delle società civili o per qualsiasi richiesta in relazione al Registro dei Beneficiari Effettivi, una linea telefonica specifica è aperta alla Direzione dello Sviluppo Economico con il numero +377 98.98.40.50.

La nuova linea telefonica speciale completa il dispositivo di accoglienza telefonica attuale e permette alla Direzione dello sviluppo economico di rispondere meglio alle esigenze degli utenti.

In sintesi, per il Repertorio del commercio e dell'industria, bisogna comporre il +377 98.98.98.02 e per i nuovi obblighi legali, il +377 98.98.40.50.