Bolli auto 2024 per le auto immatricolate nel Principato, pagamento entro il 31 dicembre

Nei giorni in cui il l'Ufficio patenti ha trasmesso le fatture dei bolli per l'anno 2024 a tutti i proprietari di veicoli immatricolati nel Principato, il Governo raccomanda gli utenti di ricorrere al pagamento online, (link https://teleservice.gouv.mc/timbro/) indicando il numero di emissione indicato sulla fattura. Un metodo più semplice e veloce. Il bollo è gratuito per i veicoli elettrici, tuttavia i proprietari sono invitati a sollecitare il rinnovo del bollo presso il Servizio Titoli di Circolazione.