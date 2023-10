L'oroscopo di Corinne per la settimana dal 13 al 20 ottobre

ARIETE: L’opposizione del novilunio vi renderà pepati e incavolati quasi come se quasi nulla andasse bene o non riusciste a rinvenire un po’ di serenità nel caos della quotidianità. Qualcuno sottolineerà un vostro errore oppure, in casa, sul lavoro o in ambito affettivo, spunteranno dei diverbi motivati da un modo diverso di concepire specifiche situazioni. In compenso trascorrerete un discreto week end recandovi a sagre o fiere. Un acciacchino invece andrà curato nell’immediato.

TORO: Se una faccenda impensierisce vedrete che in tempi non lontani si risolverà così come concretizzerete un sogno alla faccia di un soggetto picchiatello o cattivello. Spuntano anche degli stupori dinanzi a dichiarazioni, delle libagioni, dei romantici o simpatici ritrovi, dei comunicati mozzafiato, delle contrastanti emozioni, dei rammarichi per un conoscente. Le mattinate appaiono incasinate, i pomeriggi stressanti, le serate infiammate. Doloretti alle articolazioni.

GEMELLI: Non state attraversando una fase gaudente, ma facendo leva sulle forze interiori e sul quel fato che presto arriderà, la spunterete, sia per quanto concerne un eventuale disturbo, un tormento, un ostacolo, che riguardo una congiuntura talmente incongruente ed insensata dal far accapponar la pelle così come per un pelo scanserete un guaio o una rogna. Da amici o parenti giungeranno notizie inattese e, in fatto di denaro regnerà sovrana l’imprevedibilità.

CANCRO: Piuttosto trafelati inizierete, già sin dall’alba, a bofonchiare o polemizzare pigliandovela con chiunque incroci il vostro sguardo o vi dia torto marcio. Non manderete dir niente a nessuno, proclamando ad alta voce scomode verità con l’intento di farvi rispettare mentre un essere caro desterà ansia o farà venire il batticuore. Disordini gastrici, infreddature e obbligo di non fare sforzi atti a logorare la schiena. Sabato convulso e sorpresina domenicale.

LEONE: Scendere a dei compromessi si renderà pressoché obbligatorio al fine di non bisticciare così come vi toccherà sopportare un essere barboso, sostenere dei versamenti, tutelare adeguatamente sia le valute che la salute. Occhio inoltre a non pigliare lucciole per lanterne riguardo una proposta puzzante di bruciato o un’affermazione totalmente errata. Se accoppiati inventate dei diversivi che vadano bene ad entrambi. Domenica intensa e movimentatissima.

VERGINE: Malgrado facciate buon viso a cattivo gioco qualcosa impedisce la quiete e la vostra è una calma solo apparente visto che basterà un nonnulla ad innervosirvi e mandarvi fuori dei gangheri. Oltretutto la settimana appare essere così pasticciata ed impegnativa dal giungere a sabato col cervello anche se ciò non impedirà di organizzare un fuori porta o un giretto domenicale. Giove invece offrirà l’input giusto per farvi strada in ciò che interessa. Stomaco frignante.

BILANCIA: La Luna, che il 14 ottobre si fa nuova nella vostra costellazione, porterà uno spizzico di agitazione specie se ultimamente avete ricevuto notizie sconfortanti o state attraversato un momento tosto. Eppure, contando sulle remote forze, dovete guardare avanti dove ad attendervi vi attendono impensati cambiamenti. Qualche nativo infatti dovrà prendere decisioni importanti facendosi magari aiutare da chi sa ben consigliare. Compleanno peculiare con tanto di sorpresa finale!

SCORPIONE: Le bizzarrie abbonderanno, le stizze altrui stresseranno, i nervetti scoppieranno... In seguito le acque si placheranno e riscoprirete la gioia di stare insieme a gente genuina, naturale con cui imbastire un discorso sensato e normale … Per posteriori versi, un soggetto mitizzato si auto svaluterà lasciandovi di marmellata. Giove avverso rende maldestri: attenti a non spaccare tazze, piatti, bicchieri e a non scivolare! Combino carino o squisita cenetta in compagnia.

SAGITTARIO: Non agitatevi e non fissatevi su questioni risolvibili con un minino di buon senso e di prudenza… La settimana appare essere piuttosto variabile annesse delle comunicazioni contrastanti, dei pensieri vaganti, degli sbalzi umorali e una gran voglia di esser lasciati in pace da chiunque picchi sul medesimo tasto. In uno scatto di nervi offenderete un interlocutore o reclamerete un diritto negato. Un’amica invece, con il suo aiuto, risulterà preziosa. Fiere a cui aderire.

CAPRICORNO: Qualcuno cercherà di indurvi in errore ma basterà ascoltare la vocina interiore, non cedere a ricatti morali, distinguere la verità dall’impostura e ogni impiccio scemerà: difatti, proprio quando la speranza sembrerà dileguarsi tra le nebbie dell’autunno riuscirete in un intento, canterete vittoria o vi toglierete una soddisfazione. I single approfondiscano una interessante conoscenza e, con Giove che vi sbaciucchia, provate a giocare al Lotto dei numeri inventati o regalati.

ACQUARIO: Indecisi sulla strada da intraprendere taluni nativi dondoleranno sulle onde del dubbio trovando arduo mantenere una certa libertà d’azione in imprese ed iniziative… In aggiuntiva un susseguirsi di situazioni imbarazzanti confonderà rendendo arduo pigliare delle nette prese di posizione. Tra venerdì e martedì invece sarete talmente incasinati dal sembrare quasi arrabbiati. Alimentazione da correggere e medico da consultare in caso di acciacchi persistenti.

PESCI: Non permettete a chicchessia di cucirvi la bocca in quanto la libertà di pensiero e di azione è un diritto che nessuno vi può negare e poi pensate ad organizzarvi, sistemate delle questioni pratiche o private, cavatevi un ghiribizzo e, nel week end combinate qualcosina di carino. I fastidi non mancano ma, poiché ogni groppo torna al pettine, vi toglierete delle belle soddisfazioni riguardo chi ha sempre approfittato della vostra disponibilità. Gioia impensata.

Sembra impossibile che sotto un cielo così stellato possano esistere popoli senza pace…