Nizza: Palais Nikaïa ospita il Salon de la copropriété (Video)

Il Palais Nikaïa ospita, domani, giovedì 26 ottobre e sabato 27 ottobre 2023, la ventisettesima edizione del Salon de la copropriété.



Una ghiotta occasione per i comproprietari di immobili, gli amministratori e le tante agenzie immobiliari che gestiscono i beni per confrontarsi ed affrontare problematiche comuni.



Una rassegna inoltre per quanti, sotto il profilo professionale o fornendo beni e servizi, ruotano attorno al settore immobiliare che, in un’area come il Sud Est francese, rappresenta uno dei punti attorno al quale ruota il sistema economico.





Atteso dagli operatori del mercato, questa edizione rappresenterà una quarantina di professioni specializzate nel settore suddivise in 110 stand.



La fiera si rivolge non solo ai professionisti (curatori, gestori di comproprietà, amministratori di beni e collaboratori di agenzia), ma anche ai privati (comproprietari, membri e presidenti di consigli sindacali, syndic volontari).

Gli espositori sono tutti i fornitori che intervengono nei condomini per manutenzioni e rinnovamento degli alloggi e delle parti comuni.

In programma anche conferenze e tavole rotonde, gli orari di apertura del Salon Solucop sono:

Giovedì 26 ottobre 2023 dalle 14 alle 20;

Venerdì 27 ottobre 2019 dalle 9 alle 17.

Palais Nikaïa si trova in Boulevard du Mercantour 163 a Nizza.