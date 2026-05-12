Pitch Night 2026 della Jeune Chambre Économique de Monaco: torna allo Stade Louis II l’evento dedicato ai giovani imprenditori

La Jeune Chambre Économique de Monaco annuncia la seconda edizione della “Pitch Night 2026”, un evento dedicato ai giovani imprenditori e ai portatori di progetti che desiderano presentare le proprie idee davanti a un pubblico e a professionisti pronti ad aiutarli nello sviluppo delle loro iniziative.

L’incontro offrirà ai partecipanti l’opportunità di mettere alla prova il proprio progetto attraverso una presentazione pubblica. L’iniziativa è aperta a tutti i portatori di progetto, indipendentemente dal settore di attività.

La serata rappresenterà inoltre un’occasione di incontro e confronto per chi desidera assistere agli interventi, scoprire nuove idee imprenditoriali e condividere un momento dedicato all’innovazione e all’imprenditoria emergente.

La “Pitch Night 2026” si terrà mercoledì 20 maggio 2026 alle ore 18:30 presso la sede della Jeune Chambre Économique de Monaco, allo Stade Louis II, Entrata H, 4° piano.

La partecipazione è gratuita con registrazione tramite Weezevent: https://my.weezevent.com/pitch-night-startup-meeting-du-20-mai-2026.