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Business | 12 maggio 2026, 10:23

Pitch Night 2026 della Jeune Chambre Économique de Monaco: torna allo Stade Louis II l’evento dedicato ai giovani imprenditori

Il 20 maggio 2026 a Monaco una serata dedicata a startup, idee innovative e portatori di progetto pronti a presentarsi davanti a professionisti e pubblico

Jeune Chambre Économique de Monaco, allo Stade Louis II.

Jeune Chambre Économique de Monaco, allo Stade Louis II.

La Jeune Chambre Économique de Monaco annuncia la seconda edizione della “Pitch Night 2026”, un evento dedicato ai giovani imprenditori e ai portatori di progetti che desiderano presentare le proprie idee davanti a un pubblico e a professionisti pronti ad aiutarli nello sviluppo delle loro iniziative.

L’incontro offrirà ai partecipanti l’opportunità di mettere alla prova il proprio progetto attraverso una presentazione pubblica. L’iniziativa è aperta a tutti i portatori di progetto, indipendentemente dal settore di attività.

La serata rappresenterà inoltre un’occasione di incontro e confronto per chi desidera assistere agli interventi, scoprire nuove idee imprenditoriali e condividere un momento dedicato all’innovazione e all’imprenditoria emergente.

La “Pitch Night 2026” si terrà mercoledì 20 maggio 2026 alle ore 18:30 presso la sede della Jeune Chambre Économique de Monaco, allo Stade Louis II, Entrata H, 4° piano.

La partecipazione è gratuita con registrazione tramite Weezevent: https://my.weezevent.com/pitch-night-startup-meeting-du-20-mai-2026

Redazione

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