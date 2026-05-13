Antibes, il supermercato dei record: Carrefour è il numero uno in Francia

Il Carrefour di Antibes conquista la vetta della grande distribuzione francese. Il punto vendita di Saint-Claude si è infatti affermato come il primo ipermercato del Paese per fatturato, raggiungendo i 232 milioni di euro (escluso carburante), in un contesto nazionale segnato da un generale calo delle vendite nei grandi formati.

Un risultato che assume ancora più valore se si considera la difficoltà strutturale attraversata dagli ipermercati negli ultimi anni, stretti tra la concorrenza dei discount e il cambiamento delle abitudini di consumo.

Un primato costruito su territorio e clientela

Situato ad Antibes, il punto vendita beneficia di un bacino di popolazione in crescita e di un livello medio di reddito superiore alla media nazionale. Elementi che, secondo gli analisti del settore, spiegano in parte il successo.

Nel ranking nazionale delle grandi superfici (oltre 2.500 metri quadrati), Antibes supera altri importanti poli commerciali della regione, come Nizza Lingostière e il Leclerc di Saint-Isidore. Un sorpasso che certifica la centralità della Costa Azzurra nei consumi retail francesi.

Storicamente, il primato apparteneva all’Auchan di Vélizy, oggi in calo. Il confronto evidenzia una tendenza chiara: mentre alcuni grandi operatori perdono terreno, Antibes mantiene una posizione stabile.

Resistere alla crisi degli ipermercati

Dal 2015 a oggi, il mercato ha subito profonde trasformazioni. L’ipermercato Auchan di Vélizy ha perso circa 50 milioni di euro di fatturato, mentre Carrefour Antibes è rimasto sostanzialmente stabile, passando da 236 a 232 milioni.

Un dato che, però, va letto alla luce dell’inflazione: negli ultimi dieci anni, l’aumento cumulato dei prezzi è stato di circa il 25%. In termini reali, questo significa una contrazione dei volumi venduti. Nonostante ciò, il punto vendita azzurro si distingue per la sua capacità di “tenere meglio” rispetto ai concorrenti.

La sfida dei discount: arriva Lidl

All’orizzonte si profila una nuova sfida. A pochi metri dal Carrefour aprirà uno dei più grandi punti vendita francesi di Lidl, con una superficie di quasi 2.000 metri quadrati e l’obiettivo di attirare circa 2.000 clienti al giorno.

L’impatto potrebbe essere significativo: secondo le stime, il nuovo store potrebbe generare tra i 25 e i 30 milioni di euro di fatturato annuo, sottraendo inevitabilmente una quota di clientela al leader attuale.

Strategia mirata: cresce la parapharmacie

Per mantenere la leadership, Carrefour punta su interventi mirati piuttosto che su rivoluzioni radicali. Tra le novità più rilevanti, il rafforzamento del comparto parafarmacia, un segmento in forte espansione.

Lo spazio dedicato è stato più che raddoppiato, passando da 120 a 256 metri quadrati, con l’introduzione di circa 30 nuovi marchi. L’offerta spazia dai prodotti per l’infanzia alla dermocosmesi, fino alla cosmetica coreana e agli integratori alimentari, per un totale di oltre 7.000 referenze.

Un modello per il futuro della grande distribuzione

Il caso di Antibes rappresenta un esempio emblematico di adattamento in un settore in trasformazione. Se da un lato gli ipermercati tradizionali faticano a reinventarsi, dall’altro emergono realtà capaci di innovare senza stravolgere il proprio modello.

Tra posizione strategica, clientela ad alto potere d’acquisto e capacità di intercettare nuove tendenze, il Carrefour di Antibes si conferma un laboratorio di successo per il futuro della grande distribuzione in Francia.



