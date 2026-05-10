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Business | 10 maggio 2026, 08:00

Soniho rilancia sulla Costa Azzurra: hotel ibridi tra ospitalità, lavoro e socialità

Il gruppo familiare amplia il modello “luogo di vita” con cinque strutture tra Nizza, Cannes e Fréjus

L’Hôtel du Pin di Nizza

L’Hôtel du Pin di Nizza

Non solo camere, ma spazi da vivere. Sulla Costa Azzurra il gruppo alberghiero Soniho scommette su un nuovo concetto di ospitalità: hotel ibridi capaci di integrare soggiorno, ristorazione e ambienti di lavoro. Una visione che punta a intercettare le esigenze di una clientela sempre più trasversale, tra turismo leisure e business.

Guidato dalla terza generazione della famiglia Nicoletti, il gruppo gestisce oggi cinque hotel a tre stelle, per circa 400 camere complessive, distribuiti tra Nizza, Cannes e Fréjus.

Dopo anni di affiliazione a marchi in franchising, Soniho ha avviato un percorso di indipendenza culminato nel 2024 con il lancio del proprio brand e un ampio piano di rinnovamento delle strutture.



Il cuore del progetto è trasformare gli hotel in veri e propri hub di socialità: luoghi dove lavorare in coworking, organizzare meeting o semplicemente trascorrere il tempo libero.

Un modello che trova espressione concreta, ad esempio, all’Hôtel du Pin di Nizza, dotato di spazi modulari per professionisti e affiancato da un bar-ristorante aperto anche alla clientela esterna.

Lo stesso approccio sarà rafforzato anche all’Hôtel Isidore, sempre a Nizza, dove entro il 2026 aprirà un nuovo spazio dedicato a seminari e coworking.

A Cannes, invece, le strutture Abrial e des Victoires – quest’ultima completamente rinnovata – combinano accoglienza turistica e servizi business, mentre a Fréjus l’Hôtel Cyano completa l’offerta con ambienti pensati per soggiorni sia di piacere sia di lavoro.

Con un fatturato complessivo di circa 11 milioni di euro, il gruppo guarda ora a un’ulteriore espansione sul territorio, mantenendo al centro la propria identità: un’ospitalità radicata localmente, informale e aperta, capace di rispondere ai nuovi stili di vita e di viaggio.

L’Hôtel Isidore di Nizza

L’Hôtel Isidore di Nizza

Beppe Tassone

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