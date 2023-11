Eventi aziendali e matrimoni: i vantaggi del noleggio di una golf car

Sia quando si parla degli eventi aziendali, sia quando, invece, si ha a che fare con i matrimoni, l’obiettivo è sempre uno: far passare ai propri ospiti del tempo piacevole e far sì che la giornata rimanga impressa nella loro memoria.

Ci sono diversi modi per riuscirci. Uno di questi riguarda la scelta mirata del modo in cui gli ospiti si possono muovere in location. Da diverso tempo a questa parte, sempre più aziende e tantissimi privati che organizzano il loro giorno più bello si orientano verso il noleggio golf car per matrimoni ed eventi.

Quali sono i vantaggi? Scopriamo assieme i principali nelle prossime righe.

Golf car per eventi aziendali: perché sceglierla

Uno dei principali motivi dietro al successo delle golf car per eventi aziendali è il loro essere mezzi ecologici. Da diverso tempo ormai, come ben si sa, l’attenzione all’ambiente è un aspetto sul quale le aziende puntano molto per la loro reputazione che, molto spesso, è sinonimo anche di crescita o di perdita di quota del fatturato.

Con il noleggio delle golf car, inoltre, si comunica all’esterno un’immagine di esclusività e di attenzione al comfort dell’ospite. Quando si organizza un evento aziendale, sono numerosi gli obiettivi che si possono prendere in considerazione.

Si può parlare di brand awareness, ma anche di focus sul lancio di un determinato prodotto. In tutti casi, è fondamentale che, alla base, ci sia una cura maniacale del dettaglio.

Come ricordato all’inizio dell’articolo, durante un evento aziendale è prioritario che l’ospite stia bene, che viva un’esperienza memorabile sotto tutti i punti di vista.

Si potrebbe andare avanti ancora molto a parlare dei vantaggi del noleggio delle golf car per gli eventi aziendali! Oltre a quelli appena menzionati, va ricordato il fatto che, con questa tipologia di mezzo, nei casi in cui l’evento è organizzato in una location di particolare pregio, per esempio una villa con parco, è possibile visitare le zone più affascinanti con tutta la lentezza necessaria per godere della loro bellezza.

Il fatto che, durante l’evento, ci sia la possibilità di visitare un parco o un piccolo giardino di particolare pregio storico o botanico è un plus che non può che giovare all’immagine aziendale.

Un altro pro da non dimenticare riguarda il fatto che, oggi come oggi, le aziende che si occupano di servizi di noleggio di golf car sono in grado di offrire soluzioni personalizzate sia dal punto di vista del numero di mezzi, sia per quel che concerne le loro caratteristiche, anche estetiche.

Golf car per matrimoni: perché sceglierle

Passiamo ora ai motivi per cui vale la pena scegliere una golf car per il giorno del proprio matrimonio. Quando si parla di dettagli della cerimonia che vengono ricordati per sempre dagli ospiti - ma anche dagli sposi, che sono gli indiscussi protagonisti dell’evento - il modo in cui si raggiunge il luogo del rito ha un ruolo essenziale.

Farlo in golf car permette di uscire dai classici schemi delle macchine di lusso e mettere in primo piano quel tocco di originalità che ha sempre il suo perché.

Torna, anche in questo caso, il vantaggio della sostenibilità ambientale. Le golf car sono ormai tutte elettriche, il che rappresenta un dettaglio non da poco se si ha intenzione, anche attraverso altri dettagli, di dare al proprio matrimonio un’impronta all’insegna della sostenibilità.

Quando si parla del motivo per cui può valere la pena noleggiare golf car per un matrimonio, non si può non dedicare un cenno al loro essere dei mezzi molto silenziosi. Alla luce di ciò, è possibile utilizzarli senza timore di disturbare lo svolgimento della cerimonia vera e propria o i momenti di relax del ricevimento.

Come non dedicare un piccolo cenno anche alle possibilità di customizzazione? Le golf car, da quella degli sposi fino alle macchine fornite agli invitati, possono essere personalizzate con decorazioni legate al tema della cerimonia.

Un aspetto che fino ad ora non abbiamo preso in considerazione e che ha un ruolo nodale riguarda il loro rappresentare dei mezzi di dimensioni ridotte e sui quali è facile salire. Questo rappresenta un vantaggio non da poco nei casi in cui, tra gli invitati, ci sono persone con ridotta mobilità, che hanno bisogno di spostarsi da una parte all’altra della location senza per forza tirare fuori l’auto.

Quanto appena ricordato si traduce in maggior relax per gli sposi che, in un giorno già di base concitato e pieno di impegni che si rincorrono sull’agenda, hanno un pensiero in meno del quale preoccuparsi.

Come ricordato parlando di golf car per eventi aziendali, facciamo presente, pure in questo caso, la possibilità di customizzare il pacchetto. Si possono scegliere golf car doppie, soluzione ideale per gli sposi sia per l’arrivo sul luogo della cerimonia, sia per l’ingresso in quello del ricevimento, ma anche macchine con 8 posti, opzione che si presta molto bene nei casi in cui, tra gli invitati, c’è una famiglia numerosa.

Può capitare, sia nel caso degli eventi, sia in quello dei matrimoni, di avere timore al pensiero di noleggiare una golf car o più mezzi per il fatto della poca confidenza con gli stessi.

Non c’è ragione di preoccuparsi in quanto, ad oggi, la maggior parte delle realtà che offrono il servizio di noleggio mettono a disposizione, nel pacchetto, anche la manutenzione ordinaria e straordinaria - questa opzione è particolarmente utile nel caso degli eventi - la sostituzione del veicolo in avaria, l’assistenza e la riparazione.

Tutto quello che riguarda la sicurezza non viene lasciato in alcun modo al caso.