Yves Juhel a Torino al Comitato di cooperazione transfrontaliera: "Ora più che mai serve unità tra i due Paesi"

Martedì scorso 31 ottobre a Torino si è svolto il primo comitato di cooperazione frontaliera Francia-Italia, frutto della firma da parte dei due paesi del Trattato del Quirinale, del novembre 2021. Insieme con Catherine Colonna, ministro dell'Europa e degli Affari esteri e di Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri, erano riuniti gli eletti e i presidenti degli esecutivi delle collettività frontaliere.

L'occasione per il sindaco di Mentone, Yves Juhel, di evocare diversi temi, importanti per la città dei limoni e che riprendono i bisogni espressi dai sindaci dei comuni frontalieri italiani e francesi affinché il loro territorio abbia maggiore visibilità e attenzione:

- la costituzione di un GECT di prossimità (gruppo europeo di cooperazione territoriale) con i principali partner e amici: il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri e il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro;

- il perimetro del GECT, i suoi settori di azione, il suo ruolo nel quadro dei programmi Interreg e i suoi compiti prioritari;

- la "Gestione transfrontaliera del bacino della Roya", dato che la CARF è l'unico ente locale, sul versante francese, competente nella gestione del campo di cattura italo-francese situato nella località di Porra, a Ventimiglia;

- lo studio e l'attuazione delle soluzioni più adeguate per garantire una gestione sostenibile dell'acqua e la sostenibilità di tale fonte comune, nel quadro degli accordi internazionali esistenti e in particolare della convenzione franco-francese del 1967, la convenzione tra le città di Ventimiglia e Mentone del 1972, il protocollo di intenti transfrontalieri per il bacino idrografico della Roya del 2013 e il progetto europeo Alcotra in corso, Concert-Eaux OPERA e altri che seguiranno.

Tutti temi sui quali occorrerà approfondire le relazioni tra i due Paesi: "in un mondo ultimamente squilibrato - ha detto Juhel - i popoli fratelli devono sapersi stringere la mano con ancora più forza e convinzione".

Ricca di storia e di posizione, la «Svizzera delle Alpi Marittime» continuerà a svolgere il suo ruolo in questi bei obiettivi di cooperazione.