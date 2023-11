L'Oroscopo di Corinne dal 10 al 17 novembre

ARIETE: Confidate in qualche clemente stellina che, dopo stonature e indignazioni, consentirà di illuminare i confusi pensieri anche se la settimana appare piuttosto scompaginata. Una persona contraddittoria chiederà di essere capita quindi lasciatela tranquilla a meditare e non insistete nel volerla cambiare. Sia in casa che fuori trattenete la rabbia, non fatevi venire la gastrite e preparatevi ad accogliere cose inaspettate compressi un sabato e una domenica fermentati. Naso colante.

TORO: In punta di cuore incederete verso aspirazioni affievolite dalle altrui scornate riuscendo a strappare al fato privilegi che pianeti bizzosi e tipi altezzosi si allietavano a sottrarre… Un paio di questioni si definiranno, l’insoddisfazione si placherà e la ragione trionferà. Ciononostante subentreranno trambusti, contatti con dottori, lavoretti da sbrigare, amicizie da selezionare, new da proseliti, genitori o anziani signori, gelosie da femmine arpie e una sorpresina domenicale.

GEMELLI: Quante cose dovrete sbrigare in una corrente settimana traboccante di impegni, gioie, sbuffi e sdegni… Ma, muovendo un passettino alla volta, collocherete ogni pedina al posto giusto indipendentemente da quella stanchezza che sporadicamente assalirà… Concedetevi, nel week end, una pausa distensiva e non fidatevi eccessivamente di gente sbruffona e doppiogiochista. La quadratura di Saturno potrebbe favorire contrattempi o sbuffi intermittenti.

CANCRO: Tanti pensieri affollano la mente al punto di non sapere come comportarvi nei confronti di individui ardui da inquadrare o di un contesto imbarazzante… Potreste pure venir accusati di egoismo da chiunque non si sforzi minimamente di capire i vostri problemi e tra le pareti domestiche aleggerà una larvata maretta… In amore date poco per scontato e, se single, aspettatevi l’inaspettato. Organismo da depurare o rinforzare con prodotti naturali. Ossicini scricchiolanti.

LEONE: Con Marte quadrato al Sole il desiderio di cambiamenti e il timore di attuarli alimenterà una tensione inesplicabile… Consultatevi con una persona capace di infondere quelle sicurezze che ultimamente vacillano e attendete fiduciosi tempi migliori quando le nebbie del dilemma si dilegueranno… Il pazzerello contegno di un buffo personaggio vi incuriosirà. Soddisfazioni da figlioli o interessante comunicato dai medesimi. Contrattempi per chi viaggia.

VERGINE: Meno smaglianti del consueto vi ninnerete sull’amaca dell’apatia dando l’errata impressione di fregarvene del mondo intero. In realtà trattasi unicamente di stati d’animo correlati all’autunnale stagione, al limitato spirito di sopportazione, all’insofferenza verso pressanti doveri e ad un’alimentazione scorretta. Delle delusioni in ambito confidenziale si alterneranno a incavolature motivate dall’ottusità altrui così come dovrete definire una delicata questione privata o materiale.

BILANCIA: Senza ingenti exploit la settimana volerà alla faccia di inghippi di quasi comune amministrazione, una marcata fermentazione, un intoppo e degli sbigottimenti fomentati da un personaggio lunatico e nevrotico. Ritagliate scampoli di spazio per voi, per i trastulli, per l’intimità e toglietevi un pallino: servirà ad auto gratificarvi e a potenziare l’ilarità. Uomo da capire nelle intime contraddizioni. Poiché la fortuna arride Giocate al lotto gli anni di un carissimo amico.

SCORPIONE: La Luna, che il 13 novembre si fa nuova nella vostra costellazione, vi aiuterà a concretizzare un anelito, distinguere la sincerità dall’impostura, ottimizzare un settore, recuperare forza, trovarvi con chi alletta o superare una prova. Ciononostante dei mezzi svitati racconteranno menzogne: stanateli ed allontanateli! Opportunità di rivedere una cara personcina, aderire ad una tavolata ma anche di fare una cavolata… Feste, regali o auguri peculiari per chi avanza di età.

SAGITTARIO: Accantonate il pessimismo, la sfiducia, lo scoraggiamento: il domani ha in serbo tanti di quei progressi dal faticare persino voi a crederci! Ragion per cui, se qualcosa turba, sculacciate quel monellaccio di Saturno e vedrete che, preso dalla vergogna, inizierà a dispensare i suoi favori… Andate altresì in fondo ad una faccenda oscura, accettate un invito, chiedete spiegazioni ad un soggetto che non sa ciò che vuole e curate un acciacco stagionale. Buffi accadimenti in amore.

CAPRICORNO: Inutile seguitare a predicare: certi soggetti devono spaccarsi le corna prima di trarre insegnamento da precedenti batoste e ragionare assennatamente… Statevene quindi zitti e attendete che gli eventi maturino. Se intenzionati ad effettuare investimenti siate molto prudenti per non ritrovarvi poi con pugni di mosche in mano. Frequentate altresì un’amica ilare e solare e, nel week end, andate a fare un giretto. Un aggeggio, rompendosi, andrà sostituito. Gioie da bimbi o diletti.

ACQUARIO: Mostrarsi onesti fa di voi degli esseri stimati ma, con Giove che guarda di sbieco, qualcuno tenterà egualmente di mettervela nel frac! Siate altresì prudenti sulla strada, negli affari e non pigliate per oro colato tutto ciò che vi verrà esposto od annunciato… Si prevedono altresì temporanei dissapori tra coniugi o conviventi aggiustabili col dialogo e la chiarezza mentre imprevisti o comunicazioni lasceranno di stucco. Sabato adattissimo allo shopping o taglio dei capelli.

PESCI: Sarebbe quasi ora di pensare a voi, reclamare ragioni e rispetto, imparare ad apprezzare la beffarda ma pur sempre meravigliosa vita, variare ciò che vi fa penare, girare ben lungi dagli astiosi, dagli invidiosi e dagli stupidi, fare tesoro dei consigli altrui e assaporare l’attimo fuggente… Un accadimento vi porterà a compiere una scelta, un posteriore rallegrerà e una missiva lascerà di baccalà. Propensione alle infreddature e soldi da spendere per qualcosa da aggiustare.

I sogni sono come le stelle: non smettono mai di brillare…