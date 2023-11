Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne: delegazione afghana ricevuta al Ministero di Stato

Queste donne dai percorsi eccezionali, oggi rifugiate in Francia, erano in visita a Monaco nel quadro della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza nei confronti delle donne.

Sono state ricevute da Isabelle Rosabrunetto, direttore generale del Dipartimento delle relazioni esterne e della cooperazione e da Céline Cottalorda, delegata interministeriale per i diritti delle donne.

Hanno potuto esporre la loro esperienza, il loro percorso di donna, prima e dopo l'arrivo del regime talebano a Kabul nel 2021.

Il giorno prima, avevano testimoniato con donne iraniane in occasione di una conferenza intitolata «La vita delle donne e delle ragazze in Afghanistan e in Iran» organizzata dal Zonta Club, Aux coeur des mots e il Club Soroptimist con il sostegno del Comitato per la promozione e la tutela dei diritti delle donne.

Testimonianze sconvolgenti a cui più di 150 persone hanno assistito all'auditorium del liceo Rainier III.